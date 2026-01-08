 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Yeni Safak сообщила об ударе дрона по танкеру в Черном море

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Черном море у берегов Турции в результате атаки беспилотника получил повреждения нефтяной танкер Elbus, который ходит под флагом Палау. Об этом сообщают турецкие издания YeniSafak, Haberturk и Mynet.

Повреждения получила верхняя часть танкера. По предварительной информации, никто из членов экипажа не пострадал.

Детали инцидента изучают Военно-морские силы Турции, они проводят технические исследования, которые позволят установить источник атаки, и оценивают масштаб повреждений.

Удар произошел в Черном море в 30 морских милях от района Абана в провинции Кастамону. После атаки судно подало сигнал бедствия, в район были направлены подразделения береговой охраны.

Прибывшие спасатели отбуксировали танкер в район порта Инеболу для осмотра и экспертизы. Под наблюдением береговой охраны танкер был поставлен на якорь в зоне стоянки у деревни Эркекарпа.

Атаки беспилотников на суда в Черном море были зафиксированы в ноябре и декабре 2025 года, однако официально ни одна из стран отвественность за них на себя не взяла. 

Вечером 28 ноября стало известно об атаке на танкер Kairos, который следовал в Новороссийск. Он находился у побережья острова Кефкен в 28 милях (45 км) от территориальных вод Турции. На борту были 25 членов экипажа, их эвакуировали. Вскоре был атакован и танкер Virat, находившийся примерно в 35 морских милях от побережья Турции (около 65 км). На борту находились 20 членов экипажа. Утром 29 ноября Virat подвергся новой атаке.

CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины, сообщили, что атака стала совместной операцией СБУ и ВМС Украины. Удары были произведены морскими беспилотными катерами. 

МИД осудил атаку морских дронов на танкеры Kairos и Virat и назвал их «террористическими акциями» и попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
Турция дроны танкеры Черное море
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Тело российского журналиста нашли в пригороде Парижа Общество, 15:39
Зеленский назвал документ о гарантиях США для Киева готовым к финализации Политика, 15:31
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Yeni Safak сообщила об ударе дрона по танкеру в Черном море Политика, 15:22
Костылева фразой «любимый человек» объяснила свое возвращение к Плющенко Спорт, 15:15
Мэр Днепра описал обстановку в городе как «ЧС национального уровня» Политика, 14:52
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Что такое единый QR-код и как он будет работать в России Инвестиции, 14:40
США начали захватывать танкеры. Главное о ситуации вокруг Венесуэлы Политика, 14:33
МИД призвал США прекратить незаконный захват танкера Marinera Политика, 14:29
Академия «Триумф» объяснила уход Костылевой к Плющенко Спорт, 14:24
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Жителей Москвы предупредили о сильной метели Город, 14:08
МИД назвал парижскую декларацию созданием опасной для Европы «оси войны» Политика, 13:57