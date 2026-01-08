Yeni Safak сообщила об ударе дрона по танкеру в Черном море

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Черном море у берегов Турции в результате атаки беспилотника получил повреждения нефтяной танкер Elbus, который ходит под флагом Палау. Об этом сообщают турецкие издания YeniSafak, Haberturk и Mynet.

Повреждения получила верхняя часть танкера. По предварительной информации, никто из членов экипажа не пострадал.

Детали инцидента изучают Военно-морские силы Турции, они проводят технические исследования, которые позволят установить источник атаки, и оценивают масштаб повреждений.

Удар произошел в Черном море в 30 морских милях от района Абана в провинции Кастамону. После атаки судно подало сигнал бедствия, в район были направлены подразделения береговой охраны.

Прибывшие спасатели отбуксировали танкер в район порта Инеболу для осмотра и экспертизы. Под наблюдением береговой охраны танкер был поставлен на якорь в зоне стоянки у деревни Эркекарпа.

Атаки беспилотников на суда в Черном море были зафиксированы в ноябре и декабре 2025 года, однако официально ни одна из стран отвественность за них на себя не взяла.

Вечером 28 ноября стало известно об атаке на танкер Kairos, который следовал в Новороссийск. Он находился у побережья острова Кефкен в 28 милях (45 км) от территориальных вод Турции. На борту были 25 членов экипажа, их эвакуировали. Вскоре был атакован и танкер Virat, находившийся примерно в 35 морских милях от побережья Турции (около 65 км). На борту находились 20 членов экипажа. Утром 29 ноября Virat подвергся новой атаке.

CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины, сообщили, что атака стала совместной операцией СБУ и ВМС Украины. Удары были произведены морскими беспилотными катерами.

МИД осудил атаку морских дронов на танкеры Kairos и Virat и назвал их «террористическими акциями» и попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира».