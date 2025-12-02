Еще один танкер из России подвергся атаке у побережья Турции

Следовавший из России в Грузию танкер Midvolga 2 атаковали у берегов Турции

Танкер Midvolga 2 вез подсолнечное масло и направлялся из России в Грузию. На борту находятся 13 членов экипажа, они не пострадали. Судно сейчас следует в сторону Синопа, сообщило Главное управление по морским делам Турции

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Танкер Midvolga 2 подвергся атаке в Черном море примерно в 80 морских милях (148 км) от побережья Турции, сообщило Главное управление по морским делам республики в X.

Танкер перевозил подсолнечное масло и направлялся из России в Грузию. По данным Marine Traffic, оно ходит под российским флагом.

На борту находятся 13 членов экипажа, они не пострадали, помощь не запрашивали. Судно сейчас следует в сторону турецкого города Синоп.

На прошлой неделе были атакованы два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat. Сотрудники Главного управления береговой безопасности Турции (KEGM) эвакуировали 25 человек с Kairos, который загорелся после атаки. На борту Virat находились 20 членов экипажа. Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил, что они «находятся в хорошем состоянии здоровья». В машинном отделении было обнаружено сильное задымление.

Согласно данным Marinetraffic, оба танкера ходят под флагом Гамбии. По информации LSEG, которую приводит Reuters, Kairos и Virat находятся в списках судов, подпадающих под санкции в отношении России. Как писал Bloomberg, первый танкер находится под санкциями Великобритании и Евросоюза, США таких мер не вводили.

CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщали, что Киев взял на себя ответственность за атаки на два танкера в Черном море морскими беспилотниками.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нападения на суда «тревожной эскалацией». «Мы никак не можем оправдать эти нападения, которые угрожают судоходству, жизни и экологической безопасности, особенно в нашей собственной исключительной зоне», — сказал он.

Атаки на танкеры Kairos и Virat, а также на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске — «вопиющие случаи», потому что были затронуты интересы международных собственников, а также суверенитет Турции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.