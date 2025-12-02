 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Еще один танкер из России подвергся атаке у побережья Турции

Следовавший из России в Грузию танкер Midvolga 2 атаковали у берегов Турции
Танкер Midvolga 2 вез подсолнечное масло и направлялся из России в Грузию. На борту находятся 13 членов экипажа, они не пострадали. Судно сейчас следует в сторону Синопа, сообщило Главное управление по морским делам Турции
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Танкер Midvolga 2 подвергся атаке в Черном море примерно в 80 морских милях (148 км) от побережья Турции, сообщило Главное управление по морским делам республики в X.

Танкер перевозил подсолнечное масло и направлялся из России в Грузию. По данным Marine Traffic, оно ходит под российским флагом.

На борту находятся 13 членов экипажа, они не пострадали, помощь не запрашивали. Судно сейчас следует в сторону турецкого города Синоп.

Оператор танкера Mersin рассказал о взрывах на судне у берегов Сенегала
Политика
Танкер&nbsp;Mersin

На прошлой неделе были атакованы два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat. Сотрудники Главного управления береговой безопасности Турции (KEGM) эвакуировали 25 человек с Kairos, который загорелся после атаки. На борту Virat находились 20 членов экипажа. Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил, что они «находятся в хорошем состоянии здоровья». В машинном отделении было обнаружено сильное задымление.

Согласно данным Marinetraffic, оба танкера ходят под флагом Гамбии. По информации LSEG, которую приводит Reuters, Kairos и Virat находятся в списках судов, подпадающих под санкции в отношении России. Как писал Bloomberg, первый танкер находится под санкциями Великобритании и Евросоюза, США таких мер не вводили.

Еще один танкер из России подвергся атаке у побережья Турции
Video

CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщали, что Киев взял на себя ответственность за атаки на два танкера в Черном море морскими беспилотниками.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нападения на суда «тревожной эскалацией». «Мы никак не можем оправдать эти нападения, которые угрожают судоходству, жизни и экологической безопасности, особенно в нашей собственной исключительной зоне», — сказал он.

Атаки на танкеры Kairos и Virat, а также на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске — «вопиющие случаи», потому что были затронуты интересы международных собственников, а также суверенитет Турции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Турция танкер атака Черное море
Материалы по теме
Турецкий нефтяной танкер начал тонуть у берегов Сенегала
Политика
Пожар на атакованном в Черном море танкере Kairos полностью потушили
Политика
Капитан атакованного в Черном море танкера передал сообщение о дронах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 10:47 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 10:47
Politico узнало о планах США вернуть России ее активы после сделки о мире Политика, 10:56
Краснов назначил своего бывшего заместителя главой департамента ВС Политика, 10:52
Разработчик Gemini возглавит отдел искусственного интеллекта Apple Технологии и медиа, 10:52
Большунов извинился за то, что толкнул соперника и нанес ему травму Спорт, 10:51
Судьи избрали нового главу совета вместо Момотова Политика, 10:46
«Игнорируют и отменяют». Как ведут себя наши 20-летние дети на работе Образование, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В России началась сборка Evolute по полному циклу. Мы узнали подробности Авто, 10:41
Шойгу начал в Москве консультации с главой МИД Китая Политика, 10:41
Два человека пострадали при ночной атаке дронов на Краснодарский край Политика, 10:37
Малкин опередил Овечкина в списке лучших российских бомбардиров сезона Спорт, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Россиянин дважды подрался в матче НХЛ и нокаутировал канадца Спорт, 10:23
«Невьянская башня». Читаем отрывок из новой книги Алексея Иванова Life, 10:19