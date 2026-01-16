На Украине ввели режим ЧС в энергетике

В украинской энергетике действует режим ЧС, в первую очередь это затрагивает Киев и область. Шмыгаль поручил изменить правила передвижения во время комендантского часа, чтобы люди могли добраться до «пунктов несокрушимости» ночью

Фото: Алина Смутко / Reuters

В украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации, объявил первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

Он пояснил, что введение такого режима необходимо для координации действий всех служб в Киеве и регионах. Проведены заседания штаба по ликвидации последствий ЧС в энергетике и штаба по ликвидации последствий ЧС в электроэнергетических системах Киева и Киевской области.

Принято решение смягчить условия комендантского часа: люди смогут свободно передвигаться, чтобы добраться до «пунктов несокрушимости» в том числе ночью.

Национальной комиссии по государственному регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рекомендовано в кратчайшие сроки пересмотреть и максимально упростить подключение резервного энергетического оборудования к сетям.

Резервное оборудование будет перераспределено между регионами с учетом «критичности» потребностей для объектов жизнеобеспечения.

Госкомпании, в первую очередь «Укрзалiзниця» и «Нафтогаз» должны срочно обеспечить закупку импортной электроэнергии на отопительный сезон 2025/26 в объеме не менее 50% от общего потребления.

На втором заседании штаба по ликвидации последствий ЧС в электроэнергетических системах города Киева и Киевской области Шмыгаль поручил смягчить правила передвижения во время комендантского часа, ограничить излишнее рекламное освещение и подсветку, а также обеспечить работу и доукомплектацию «пунктов несокрушимости» и пунктов обогрева.

Выступая в Раде, Шмыгаль отметил, что энергосистема остается «целостной», хотя и с вынужденными ограничениями на потребление. По его словам, наиболее сложная ситуация на данный момент в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в прифронтовых регионах. Шмыгаль также заявил, что в некоторых регионах подготовка к зиме была провалена. Видео с заявлением министра опубликовал УНИАН.

Депутат Рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале написал, что Шмыгаль в выступлении отметил, что в своем кабинете сидит в куртке.

О том, что в украинской энергетике введут режим ЧС, президент Владимир Зеленский предупредил 14 января. Он анонсировал изменения правил передвижения в комендантский час на время чрезвычайно холодной погоды. Также Киев работает над увеличением объема импорта электроэнергии, добавил Зеленский.

Глава МИД Украины Андрей Сибига на следующий день заявил о созыве «энергетического Рамштайна» по аналогии со встречами, где министры обороны более 50 стран координируют военную помощь Киеву. «Ожидается получение от союзников дополнительных взносов и конкретных обязательств», — рассказал министр.

По его словам, Норвегия уже предоставила пакет поддержки на $200 млн для закупки газа и энергетического оборудования, а в ближайшее время ожидаются новые пакеты энергетической поддержки от других партнеров, как и дополнительная помощь для усиления ПВО.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины, «используемым в интересах ВСУ». Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.