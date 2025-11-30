 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Турецкий нефтяной танкер начал тонуть у берегов Сенегала

Istanbul Haber связывает бедствие с атакой украинского дрона, подтверждений этого нет. 28 и 29 ноября в территориальных водах Турции атакам подверглись еще два танкера
Фото: besiktasshipping.com
Фото: besiktasshipping.com

Нефтяной танкер, принадлежащий турецкой судоходной компании Beşiktaş Denizcilik, терпит бедствие у побережья Сенегала, сообщают турецкие издания Istanbul Haber и HaberDenizde. Судно следовало под флагом Панамы.

Танкер под названием MERSİN, максимальная грузоподъемность которого составляет 50 тыс. т, имеет длину 183 м и ширину 32 м. Он был построен в 2009 году.

По версии Istanbul Haber, судно атаковал украинский дрон. Istanbul Haber связывает атаку с тем, что танкер якобы перевозил российскую нефть. Согласно данным Vesselfinder, по меньшей мере в 2024 и 2023 годах танкер заходил в российские порты. Последние имеющиеся данные о его местоположении, датированные шестью днями назад, показывают, что танкер действительно находится у берегов Сенегала.

На видеоролике, которое публикует Istanbul Haber, видно, что вода почти достигла палубы танкера. Однако какие-либо видимые повреждения, которые могли бы быть следом атаки, на кадрах не заметны.

Пожар на атакованном в Черном море танкере Kairos полностью потушили
Политика

Ранее, 28 и 29 ноября, в Черном море произошло две атаки на нефтяные танкеры. Вечером в первый день произошел пожар на судне Kairos, которое шло в Новороссийск. Танкер находился в 45 км от территориальных вод Турции. Главная дирекция морских дел Турции заявила, что пожар вызван внешним воздействием. Вскоре о задымлении сообщил экипаж танкера Virat, находившегося примерно в 35 морских милях от побережья Турции (около 65 км). Утром 29 ноября Virat попал под новую атаку. По информации турецкого министра транспорта Абдулкадира Уралоглу, капитан танкера Virat сообщил об атаке беспилотников.

Согласно данным Marinetraffic, оба танкера ходят под флагом Гамбии. По информации LSEG, которые приводит Reuters, Kairos и Virat находятся в списках судов, попадающих под санкции в отношении России.

МИД Турции выразил обеспокоенность атаками на танкеры Kairos и Virat и добавил, что принимает меры для предотвращения эскалации.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала произошедшее «террористической акцией» и связала это с попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Сенегал Турция танкер нефть атака
Материалы по теме
Пожар на атакованном в Черном море танкере Kairos полностью потушили
Политика
МИД Турции выразил беспокойство из-за атак на танкеры в Черном море
Политика
Власти Турции сообщили о повторной атаке на танкер в Черном море
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 21:35 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 21:35
WSJ узнала об обсуждении Киева и Вашингтона графика выборов на Украине Политика, 21:50
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Развожаев сообщил об отражении в Севастополе атаки ВСУ Политика, 21:36
Команда Медведева обыграла команду Бублика на турнире в Санкт-Петербурге Спорт, 21:29
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Турецкий нефтяной танкер начал тонуть у берегов Сенегала Политика, 21:22
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Уиткофф положительно оценил встречу в Майами с делегацией Украины Политика, 21:19
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
«Зенит» победил «Рубин» Спорт, 21:04
Как понять реальную доходность инвестиций с учетом инфляции РБК и ПСБ, 20:51
В МИД Украины положительно оценили переговоры с США в Майами Политика, 20:46
Уиткофф сообщил, когда вылетит в Москву на переговоры с Путиным Политика, 20:44
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36