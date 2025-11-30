Турецкий нефтяной танкер начал тонуть у берегов Сенегала

Istanbul Haber связывает бедствие с атакой украинского дрона, подтверждений этого нет. 28 и 29 ноября в территориальных водах Турции атакам подверглись еще два танкера

Нефтяной танкер, принадлежащий турецкой судоходной компании Beşiktaş Denizcilik, терпит бедствие у побережья Сенегала, сообщают турецкие издания Istanbul Haber и HaberDenizde. Судно следовало под флагом Панамы.

Танкер под названием MERSİN, максимальная грузоподъемность которого составляет 50 тыс. т, имеет длину 183 м и ширину 32 м. Он был построен в 2009 году.

По версии Istanbul Haber, судно атаковал украинский дрон. Istanbul Haber связывает атаку с тем, что танкер якобы перевозил российскую нефть. Согласно данным Vesselfinder, по меньшей мере в 2024 и 2023 годах танкер заходил в российские порты. Последние имеющиеся данные о его местоположении, датированные шестью днями назад, показывают, что танкер действительно находится у берегов Сенегала.

На видеоролике, которое публикует Istanbul Haber, видно, что вода почти достигла палубы танкера. Однако какие-либо видимые повреждения, которые могли бы быть следом атаки, на кадрах не заметны.

Ранее, 28 и 29 ноября, в Черном море произошло две атаки на нефтяные танкеры. Вечером в первый день произошел пожар на судне Kairos, которое шло в Новороссийск. Танкер находился в 45 км от территориальных вод Турции. Главная дирекция морских дел Турции заявила, что пожар вызван внешним воздействием. Вскоре о задымлении сообщил экипаж танкера Virat, находившегося примерно в 35 морских милях от побережья Турции (около 65 км). Утром 29 ноября Virat попал под новую атаку. По информации турецкого министра транспорта Абдулкадира Уралоглу, капитан танкера Virat сообщил об атаке беспилотников.

Согласно данным Marinetraffic, оба танкера ходят под флагом Гамбии. По информации LSEG, которые приводит Reuters, Kairos и Virat находятся в списках судов, попадающих под санкции в отношении России.

МИД Турции выразил обеспокоенность атаками на танкеры Kairos и Virat и добавил, что принимает меры для предотвращения эскалации.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала произошедшее «террористической акцией» и связала это с попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира».