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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о ликвидации диверсантов ВСУ при переправе через Днепр

Минобороны: в Херсонской области уничтожены диверсанты ВСУ при переправе через Днепр
Правый берег Днепра, где находится Херсон, после ухода российских войск находится под контролем Украины. Диверсанты пытались переправиться на левый берег на катере

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В Херсонской области российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) при попытке переправы через Днепр, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

«В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр», — говорится в сообщении.

В районе города Каховка Херсонской области был сбит беспилотник, добавили в Минобороны.

Левый берег Днепра в Херсонской области находится под контролем России, а правый, где расположен Херсон, теперь контролирует Украина. 11 ноября по приказу министра обороны Сергея Шойгу российские войска были отведены с правого берега. Два моста, которые соединяли берега Днепра, — Антоновский и в районе Каховской ГЭС — были взорваны.

Командующий российской группировкой в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин объяснил необходимость отвода войск тем, что держать оборону на правом берегу бесперспективно из-за «ограниченности района».

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Левый берег подвергается обстрелам с украинской стороны. Местные власти сообщали об ударах по Новой Каховке, в том числе и расположенной в городе ГЭС, Алешкам. В 15-километровой зоне от берега Днепра была объявлена эвакуация.

В Херсоне после его возвращения под контроль Украины побывал президент страны Владимир Зеленский. Украинские энергетики указывали, что город полностью обесточен из-за разрушения энергосистемы города российскими военными. Из Херсона эвакуируются оставшиеся мирные жители.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минобороны Херсонская область Днепр диверсанты
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