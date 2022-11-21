Минобороны: в Херсонской области уничтожены диверсанты ВСУ при переправе через Днепр

Минобороны заявило о ликвидации диверсантов ВСУ при переправе через Днепр

Правый берег Днепра, где находится Херсон, после ухода российских войск находится под контролем Украины. Диверсанты пытались переправиться на левый берег на катере

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В Херсонской области российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) при попытке переправы через Днепр, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

«В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр», — говорится в сообщении.

В районе города Каховка Херсонской области был сбит беспилотник, добавили в Минобороны.

Левый берег Днепра в Херсонской области находится под контролем России, а правый, где расположен Херсон, теперь контролирует Украина. 11 ноября по приказу министра обороны Сергея Шойгу российские войска были отведены с правого берега. Два моста, которые соединяли берега Днепра, — Антоновский и в районе Каховской ГЭС — были взорваны.

Командующий российской группировкой в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин объяснил необходимость отвода войск тем, что держать оборону на правом берегу бесперспективно из-за «ограниченности района».

Левый берег подвергается обстрелам с украинской стороны. Местные власти сообщали об ударах по Новой Каховке, в том числе и расположенной в городе ГЭС, Алешкам. В 15-километровой зоне от берега Днепра была объявлена эвакуация.

В Херсоне после его возвращения под контроль Украины побывал президент страны Владимир Зеленский. Украинские энергетики указывали, что город полностью обесточен из-за разрушения энергосистемы города российскими военными. Из Херсона эвакуируются оставшиеся мирные жители.