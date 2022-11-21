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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные сорвали контратаку ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны: ВС России сорвали попытку ВСУ провести контратаку на южно-донецком направлении
Украинские военные предприняли контратаку в районе села Павловка и близлежащих населенных пунктов. Павловка неделю назад перешла под контроль российских сил
Фото: Минобороны РФ / Telegram
Фото: Минобороны РФ / Telegram

Российские военные сорвали попытку ВСУ провести контратаку на южно-донецком направлении, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

«На южно-донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать, чтобы восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Павловка», — говорится в сообщении.

Также украинские войска предприняли безуспешную попытку контрнаступления в направлении населенного пункта Новодаровка, однако ударами российской артиллерии и действиями штурмовых групп они были отброшены.

На этом направлении ВСУ потеряло более 70 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять автомобилей.

Павловка и Владимировка находятся примерно в 40 км к юго-западу от Донецка, рядом с городом Угледар; Новомихайловка — примерно в 20 км, вблизи поселка Марьинка. Павловка неделю назад перешла под контроль российских военных.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что войска, взяв под контроль Павловку, смогут продвигаться к Угледару. Контроль над этим городом позволит «отодвинуть противника», в частности, от Донецка.

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В ноябре российские военные также взяли под контроль поселок Майорск на северной окраине города Горловка и населенный пункт Опытное (в Бахмутском районе, одноименное село также есть вблизи Донецка).

И российская, и украинская стороны называют бои, идущие в Донбассе, непростыми. 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении признал, что в регионе идут наиболее жестокие бои, как и раньше. Пушилин в телеграм-канале 19 ноября отметил, что на фронтах в республике есть «положительные» изменения, хотя продвижение идет не так быстро, как хотелось бы. Особенно сложной является ситуация в районе Артемовска (украинское название Бахмут, север ДНР), но город постепенно «освобождают».

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Минобороны Россия Украина ДНР
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