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Военная операция на Украине ,  
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Власти Украины объявили о добровольной эвакуации жителей Херсона

Вице-премьер Украины Верещук объявила о добровольной эвакуации жителей Херсона

В Херсоне начинается эвакуация жителей, она пока не является обязательной, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, передает УНИАН.

«Многие выразили желание эвакуироваться. Они говорят, например, что их районы пострадали от обстрелов», — указала она.

Выразивших желание уехать уже записали и в ближайшие дни начнут перевозить, отметила Верещук. Рассматриваются разные варианты эвакуации, они прорабатываются с главой Николаевской области Виталием Кимом, пояснила вице-премьер.

По словам вице-премьера, государство возьмет на себя ответственность за вопросы, касающиеся эвакуации — это и транспортировка, и размещение, и медицинское сопровождение, обеспечение всем необходимым детей и т. д.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу объявил об отводе войск с правого берега Днепра, где находится Херсон. Через два дня маневр был завершен, в город вошли украинские военные, кроме того, там побывал президент Украины Владимир Зеленский.

15 ноября исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что Херсон полностью обесточен из-за разрушения энергосистемы города российскими военными. Кроме того, были разрушены Антоновский мост и мост возле Каховской ГЭС через Днепр.

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На левом берегу Днепра (эта территория находится под контролем России) также объявлена эвакуация населения. Власти объяснили это тем, что существует угроза удара по Каховской ГЭС и вслед за этим — подтопления территорий. Кроме того, руководство региона указывало на необходимость организовать оборону по левому берегу.

Теги
Военная операция на Украине Херсон Херсонская область Ирина Верещук
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