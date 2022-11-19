Власти Украины объявили о добровольной эвакуации жителей Херсона

В Херсоне начинается эвакуация жителей, она пока не является обязательной, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, передает УНИАН.

«Многие выразили желание эвакуироваться. Они говорят, например, что их районы пострадали от обстрелов», — указала она.

Выразивших желание уехать уже записали и в ближайшие дни начнут перевозить, отметила Верещук. Рассматриваются разные варианты эвакуации, они прорабатываются с главой Николаевской области Виталием Кимом, пояснила вице-премьер.

По словам вице-премьера, государство возьмет на себя ответственность за вопросы, касающиеся эвакуации — это и транспортировка, и размещение, и медицинское сопровождение, обеспечение всем необходимым детей и т. д.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу объявил об отводе войск с правого берега Днепра, где находится Херсон. Через два дня маневр был завершен, в город вошли украинские военные, кроме того, там побывал президент Украины Владимир Зеленский.

15 ноября исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что Херсон полностью обесточен из-за разрушения энергосистемы города российскими военными. Кроме того, были разрушены Антоновский мост и мост возле Каховской ГЭС через Днепр.

На левом берегу Днепра (эта территория находится под контролем России) также объявлена эвакуация населения. Власти объяснили это тем, что существует угроза удара по Каховской ГЭС и вслед за этим — подтопления территорий. Кроме того, руководство региона указывало на необходимость организовать оборону по левому берегу.