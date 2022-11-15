Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 62,16 (+0,61) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 60,4 (+0,18) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Как IT-технологии меняют банки в 2022 году Индустрия 4.0, 16:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:28
Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы» Политика, 16:25
Суперскорая помощь: что делать при инсульте Партнерский проект, 16:21
Сальдо заявил, что в Херсонской области области продолжается эвакуация Политика, 16:19
Спрос на Сербию: как купить жилье и сколько это стоит Недвижимость, 16:18
Западные эксперты оценили зависимость экономики России от Китая Экономика, 16:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Главы МИД Китая и России раскритиковали резолюцию ООН о репарациях Политика, 16:12
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 16:09
Беглов исключил из Совета по культуре Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт Политика, 16:09
Набиуллина призвала быть готовыми к ухудшению ситуации в стране Финансы, 16:02
Помогут ли генетические тесты подобрать рацион и вид спорта Pro, 16:01
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 15:58
Кремль словами «нечего сказать» ответил на вопрос о теме встречи в Анкаре Политика, 15:55
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Сальдо заявил, что в Херсонской области области продолжается эвакуация

Врио губернатора Херсонской области Сальдо: эвакуация из 15 км зоны у Днепра продолжается
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Эвакуация гражданского населения в Херсонской области продолжается, заявил врио губернатора этого региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

«Эвакуация продолжается. И она будет продолжаться до того времени, когда полностью, собственно говоря, все те, кто захочет, найдут возможность уехать. <...> Уже более интенсивными стали обстрелы левобережья, потому что не только ракетами туда можно достать, и ствольная артиллерия, и минометами могут бить, и поэтому сейчас ускоряется этот процесс», — сказал Сальдо, отвечая на вопрос ведущего о том, завершилась ли эвакуация в зоне 15 км от Днепра в левобережной части региона.

Врио главы области сообщил, что уже более 115 тыс. человек покинули правый берег Днепра с начала эвакуации 19 октября. Мэр Херсона Александр Кобец в середине ноября говорил, что в городе осталось около 40-50 тыс. мирных жителей.

Власти города Алёшки 14 ноября также призвали оставшихся жителей эвакуироваться из-за участившихся обстрелов, хотя 11 ноября администрация города говорила, что «большая часть жителей» уже эвакуировалась. По данным местных властей, паромная переправа с правого берега Днепра на левый продолжала работать.

9 ноября Минобороны России объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Генерал Сергей Суровикин, командующий группировкой военнослужащих в этой области, объяснял отвод тем, что держать оборону на правом берегу реки бесперспективно из-за «ограниченности района». Суровикин принял решение занять оборону по левому берегу Днепра, освободившиеся подразделения будут отправлены на другие направления.

После отвода российских войск, 11 ноября, президент Украины заявил, что в Херсон вошли бойцы украинского спецназа. Сам он приехал в город 14 ноября. По словам президента, Киев заплатил высокую цену — у ВСУ много погибших и раненые.
 

Читайте на РБК Pro
120 лет — предел жизни человека. Какие привычки могут отодвинуть старость
Сколько сладостей можно есть в день
Чем цепляют «бренды-славяне»: разбираем механику русского стиля в дизайне
Какие три уязвимости Netflix, Uber и Snap могут привести к катастрофе
Теги
Персоны
Херсонская область эвакуация Владимир Сальдо

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Власти Новой Каховки покинули город
Политика
Сальдо заявил о перспективе в будущем «воссоздать всю территорию России»
Политика
Байден счел вывод войск России из Херсона «существенной победой Украины»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter