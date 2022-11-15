Сальдо заявил, что в Херсонской области области продолжается эвакуация

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Эвакуация гражданского населения в Херсонской области продолжается, заявил врио губернатора этого региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

«Эвакуация продолжается. И она будет продолжаться до того времени, когда полностью, собственно говоря, все те, кто захочет, найдут возможность уехать. <...> Уже более интенсивными стали обстрелы левобережья, потому что не только ракетами туда можно достать, и ствольная артиллерия, и минометами могут бить, и поэтому сейчас ускоряется этот процесс», — сказал Сальдо, отвечая на вопрос ведущего о том, завершилась ли эвакуация в зоне 15 км от Днепра в левобережной части региона.

Врио главы области сообщил, что уже более 115 тыс. человек покинули правый берег Днепра с начала эвакуации 19 октября. Мэр Херсона Александр Кобец в середине ноября говорил, что в городе осталось около 40-50 тыс. мирных жителей.

Власти города Алёшки 14 ноября также призвали оставшихся жителей эвакуироваться из-за участившихся обстрелов, хотя 11 ноября администрация города говорила, что «большая часть жителей» уже эвакуировалась. По данным местных властей, паромная переправа с правого берега Днепра на левый продолжала работать.

9 ноября Минобороны России объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Генерал Сергей Суровикин, командующий группировкой военнослужащих в этой области, объяснял отвод тем, что держать оборону на правом берегу реки бесперспективно из-за «ограниченности района». Суровикин принял решение занять оборону по левому берегу Днепра, освободившиеся подразделения будут отправлены на другие направления.

После отвода российских войск, 11 ноября, президент Украины заявил, что в Херсон вошли бойцы украинского спецназа. Сам он приехал в город 14 ноября. По словам президента, Киев заплатил высокую цену — у ВСУ много погибших и раненые.

