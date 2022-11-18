Власти сообщили о продолжающихся с ночи обстрелах Новой Каховки

Власти Новой Каховки сообщили о двух погибших и шести пострадавших при обстрелах в четверг

Вид на разрушенный ресторан «Шабо» в Новой Каховке (Фото: VGA_NovayaKahovka / Telegram)

Обстрелы Новой Каховки в Херсонской области начались ночью и не прекращаются весь день. Об этом сообщила администрация города в своем телеграм-канале.

«В пятницу, 18 ноября, обстрелы Новой Каховки начались с ночи и продолжаются весь день. Целями обстрелов являются дома мирных жителей и объекты инфраструктуры», — заявили власти.

В администрации также сообщили, что накануне при обстрелах погибли два мирных жителя, шестеро были ранены, десятки получили контузии. Были разрушены семь домов, повреждены линии электропередач, а часть города осталась без света.

После присоединения Херсонской области к России в конце сентября в регионе участились обстрелы. В середине октября власти объявили эвакуацию с правого берега Днепра, затем зону эвакуации расширили и в нее попала и расположенный на левом берегу Новокаховский городской округ. 9 ноября Минобороны объявило об отводе войск из Херсона и переброске российской группировки на левый берег — командующий силами России в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин объяснил это желанием сохранить жизни военных.

Из-за участившихся обстрелов глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев не исключил консервации Каховской ГЭС. 15 ноября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что станция прекратила выработку электроэнергии. Он отметил, что наибольшую опасность из-за военных действий в этом районе представляет плотина ГЭС: если ее разрушат, может быть затоплена большая территория на левом берегу Днепра.

По словам Леонтьева, к 14 ноября в городе оставалось около 15% населения — 10–12 тыс. человек. 15 ноября власти Новой Каховки покинули населенный пункт.