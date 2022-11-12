На Украине заявили, что Херсон полностью обесточен

На восстановление электроснабжения в Херсоне может уйти около месяца, считают в украинской энергетической компании ДТЭК

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Херсон полностью остался без электроэнергии, заявил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает портал Liga.net.

Он обвинил в полном разрушении энергосистемы города российских военных.

По его словам, на восстановление электроснабжения в городе может уйти около месяца.

Об отключении света во всех районах Херсона 6 ноября сообщали в компании «Херсоноблэнерго» (она была создана пророссийскими властями региона с идентичным украинскому предприятию названием). ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах писал, что из-за «действий украинских диверсионно-разведывательных групп» повреждена магистральная линия электропередачи.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу поручил вывести войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего российскими силами в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина. Последний объяснил это «непростое решение» стремлением сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск. По словам генерала, при усилии атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность для мирного населения и окружения российской группировки.

Переброска подразделений на левый берег Днепра была завершена рано утром 11 ноября, отчитывались в Минобороны. Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о входе в город украинского спецназа.

Россия взяла под контроль Херсон и большую часть области в марте. После сентябрьских референдумов Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России. После отвода войск из Херсона временной столицей области решили сделать Геническ.