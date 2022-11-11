Два пролета Антоновского моста разрушены

Два пролета Антоновского моста через Днепр разрушены, сообщил источник ТАСС в экстренных службах Херсонской области. О разрушении двух пролетов также сообщило агентство «РИА Новости».

Утром 11 ноября о том, что мост взорван, сообщил телеграм-канал Baza и военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Были опубликованы фотографии и видео, на которых видно, что некоторые пролеты моста разрушены.

Глава правительства региона Сергей Елисеев говорил, что мост «в прежнем состоянии».

Днем того же дня российское Минобороны сообщило, что завершило переброску военных с правого берега Днепра, где находится Херсон, на левый. Решение об отводе войск с того берега министр обороны Сергей Шойгу принял 9 ноября, после доклада командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина. Он заявил, что это необходимо для сохранения жизни военных и боеспособности армии. Херсон находился под контролем России с марта.