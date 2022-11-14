Зеленский в Херсоне заявил о высокой цене боевых действий

Украинский лидер сообщил о большом числе погибших во время боев, в результате которых Херсон перешел под контроль Украины

Владимир Зеленский (Фото: Офис Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсон, который 11 ноября оставили российские войска, заявил, что цена военных действий высока из-за больших потерь. Слова главы государства приведены на его сайте.

«Никто так просто ничего не отдает. Цена этой войны высока. Люди ранены, большое количество погибших», — сказал он.

Он добавил, что Украина вернулась в Херсонскую область в результате ожесточенных боев и Киев «шаг за шагом» идет к тому, чтобы взять под контроль другие занятые Россией территории. Он подчеркнул, что территории других государств им не нужны. Также Зеленский заявил, что в Киеве «готовы к миру, но миру» для всей страны.

Кремль отказался комментировать визит Зеленского в Херсон, но напомнил, что это территория России.

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Решение об отводе российских военных с правого берега Днепра, на котором находится Херсон, министр обороны Сергей Шойгу принял 9 ноября после доклада командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина. По его словам, держать оборону в этом районе бесперспективно, а вывод войск позволит сохранить жизнь военным.

Потери украинских военных в октябре Суровикин оценивал в 12 тыс. военных. Кроме того, Киев потерял 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин.

Через два дня военное ведомство объявило, что завершило переброску сил на левый берег. В тот же день Зеленский объявил, что специальные подразделения украинских вооруженных сил уже вошли в Херсон.



На следующий день исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что Херсон полностью обесточен из-за разрушения энергосистемы города российскими военными. Кроме того, были разрушены Антоновский мост и мост возле Каховской ГЭС через Днепр.