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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о 30 тыс. выведенных на левый берег Днепра военных

Минобороны России сообщило о 30 тыс. военных, выведенных на левый берег Днепра
Минобороны 9 ноября заявило об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра, маневр завершили 11 ноября. Как уточнило военное ведомство, было выведено свыше 30 тыс. военных и 5 тыс. единиц техники

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На левый (восточный) берег Днепра выведено свыше 30 тыс. российских военных и около 5 тыс. единиц вооружения и техники, сообщило Министерство обороны России.

«На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. В настоящее время ремонтные подразделения приступили к ее обслуживанию. В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра», — подчеркнули в Минобороны.

Военные заняли укрепленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции и уже наносят удары по силам ВСУ на правом берегу Днепра, также говорится в сообщении ведомства.

9 ноября командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин заявил о необходимости отвода военных из Херсона и всей правобережной части области. Он заявил, что держать оборону на правом берегу, «в ограниченном районе», бесперспективно. Такое «непростое решение» поможет сохранить жизнь военным, объяснил генерал. Министр обороны Сергей Шойгу согласился с его доводами и приказал начать маневр. Переброска российских войск на левый берег Днепра завершилась сегодня.

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Российские силы взяли под контроль Херсон и всю территорию области в марте. В сентябре в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках прошли референдумы, по итогам которых эти регионы вошли в состав России.

19 октября власти Херсонской области начали эвакуировать людей с правого берега Днепра на левый, а 31 октября зону эвакуации расширили до 15 км по обе стороны от реки. 9 ноября Минобороны сообщило, что из Херсона и соседних районов эвакуировали более 115 тыс. местных жителей. Мэр Херсона Александр Кобец 11 ноября заявил, что в Херсоне остаются 80–100 тыс. мирных жителей.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Херсон Военная операция на Украине Минобороны Днепр Херсонская область
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