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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области снаряд попал в точку сбора для эвакуации

В Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ города Алешки
Город Алешки в Херсонской области находится на левом берегу Днепра. Местные власти ранее призвали жителей эвакуироваться

ВСУ обстреляли город Алешки в Херсонской области, один из снарядов попал в точку сбора для эвакуации, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

«Сегодня был прилет, где точка сбора для эвакуации, а также много частных домов», — сказали в администрации.

Город Алешки находится на левом берегу Днепра и входит в Херсонский район.

В середине октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации жителей региона на левый берег Днепра из-за угрозы подрыва Каховской ГЭС украинскими силами и попытками наступления ВСУ. Позже зону эвакуации расширили до 15 км по обе стороны Днепра.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу принял решение об отводе сил из Херсона на левый берег. Командующий группировкой российских войск, генерал Сергей Суровикин объяснил это решение тем, что держать оборону на правом берегу бесперспективно «из-за ограниченности района».

11 ноября в администрации Алешек заявили, что большая часть жителей смогла эвакуироваться. Через несколько дней там призвали оставшихся людей эвакуироваться, сообщив о продолжающихся обстрелах со стороны ВСУ, которые «не утихают, а только увеличиваются».

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Херсонская область обстрел эвакуация Военная операция на Украине ВСУ
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