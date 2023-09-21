 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Баку передал армянам Нагорного Карабаха план реинтеграции

Администрация Алиева сообщила о передаче Нагорному Карабаху плана реинтеграции
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Представители армян Нагорного Карабаха запросили гуманитарную помощь, в том числе еду и топливо. Баку пообещал поддержку, говорится в заявлении азербайджанской стороны. Она оценила переговоры как конструктивные и позитивные
Заместитель спецпредставителя президента на освобожденных территориях Нагорного Карабаха Башир Гаджиев, депутат Национального собрания Азербайджана Рамин Мамедов (слева направо на втором плане) и депутаты парламента Нагорного Карабаха Давид Мелкумян и Арег Авагян (справа налево на первом плане) на встрече представителей Азербайджана и армянского населения Нагорного Карабаха в городской администрации
Заместитель спецпредставителя президента на освобожденных территориях Нагорного Карабаха Башир Гаджиев, депутат Национального собрания Азербайджана Рамин Мамедов (слева направо на втором плане) и депутаты парламента Нагорного Карабаха Давид Мелкумян и Арег Авагян (справа налево на первом плане) на встрече представителей Азербайджана и армянского населения Нагорного Карабаха в городской администрации (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC)

Азербайджан на переговорах с представителями армян Нагорного Карабаха представил план реинтеграции жителей региона, передает агентство Trend со ссылкой на заявление администрации президента Ильхама Алиева.

21 сентября в городе Евлах состоялись переговоры делегации армян Нагорного Карабаха с представителями властей Азербайджана. Итогового соглашения на встрече достигнуто не было, сообщил представитель армян Карабаха Давид Бабаян. Ожидать решения всех проблем за одну встречу не стоит, сказал представитель Азербайджана Эльчин Амирбеков. Он назвал встречу «одной из многих», которые будут проведены.

Согласно заявлению администрации Алиева, представители Карабаха запросили на переговорах гуманитарную помощь, в том числе продукты, а также отметили потребность в топливе. Баку заявил, что планирует оказать поддержку, передает Turan. На переговорах присутствовал представитель Совместного российско-турецкого центра мониторинга, контр-адмирал Олег Семенов, отмечает издание. Переговоры администрация Алиева оценила как «конструктивные и позитивные».

Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:oldhike / ТАСС

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Он потребовал роспуска «незаконного режима» и полного вывода армянских вооруженных сил (Ереван настаивает, что их там нет с 2020 года). Власти непризнанной республики в тот же день запросили переговоры с азербайджанской стороной, а на следующей день согласились на прекращение огня, вывод армянской армии, расформирование и разоружение собственных вооруженных сил, вывод военной техники и обсуждение с Баку вопросов реинтеграции региона, а также обеспечения прав и безопасности армян Карабаха.

Армянское издание Hraparak со ссылкой на источники писала, что Баку перед открытием гуманитарного коридора в Армению потребовал выдать бывших руководителей непризнанной республики, государственных и военных деятелей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян изначально назвал операцию Азербайджана в Карабахе «агрессией», однако отказался вмешиваться в ситуацию, мотивировав это тем, что Ереван пытаются втянуть в военный конфликт. После этого в столице Армении начались протесты, а оппозиция пообещала добиться отставки главы правительства.

Читайте на РБК Pro
«Взаимное уничтожение». Почему ЦРУ считает, что Китай готовится к войне
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Как миллионы «климатических беженцев» изменят мировую экономику
Нейросети наследуют пороки людей. Можно ли это остановить — Fast Company

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Нагорный Карабах Азербайджан Армения
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,37 (+0,45) Инвестиции, 20 сен, 16:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,39) Инвестиции, 20 сен, 16:42
Softlogic получил сертификат эффективности цифрового решения Пресс-релиз, 16:03
Клуб заплатит ₽100 тыс. за попытку фаната украсть флаг Чувашии в Кубке Спорт, 16:03
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 15:59
Украина получила $1,25 млрд от США на пенсии и выплаты бюджетникам Финансы, 15:54
Названы топ-10 популярных стран для покупки жилья у россиян в 2023 году Недвижимость, 15:40
Посольство сообщило о выдворении из Болгарии настоятеля подворья РПЦ Общество, 15:38
Банк Турции повысил ключевую ставку до 30% Инвестиции, 15:34
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Баку передал армянам Нагорного Карабаха план реинтеграции Политика, 15:34
Минфин считает нужным возврат на рынок выкупленных у иностранцев акций Инвестиции, 15:32
Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 30% Финансы, 15:30
JPMorgan предупредил о возможности подорожания нефти до ₽120 за баррель Инвестиции, 15:24
Россиянин сыграет со Зверевым за выход в четвертьфинал турнира в Китае Спорт, 15:19
Зеленые горизонты БРИКС: кто станет глобальным лидером новой экономики Новая экономика, 15:11
Выбор инвестора: какие финансовые инструменты в тренде на фоне ставки 13% Инвестиции, 15:03