Баку передал армянам Нагорного Карабаха план реинтеграции

Представители армян Нагорного Карабаха запросили гуманитарную помощь, в том числе еду и топливо. Баку пообещал поддержку, говорится в заявлении азербайджанской стороны. Она оценила переговоры как конструктивные и позитивные

Заместитель спецпредставителя президента на освобожденных территориях Нагорного Карабаха Башир Гаджиев, депутат Национального собрания Азербайджана Рамин Мамедов (слева направо на втором плане) и депутаты парламента Нагорного Карабаха Давид Мелкумян и Арег Авагян (справа налево на первом плане) на встрече представителей Азербайджана и армянского населения Нагорного Карабаха в городской администрации (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC)

Азербайджан на переговорах с представителями армян Нагорного Карабаха представил план реинтеграции жителей региона, передает агентство Trend со ссылкой на заявление администрации президента Ильхама Алиева.

21 сентября в городе Евлах состоялись переговоры делегации армян Нагорного Карабаха с представителями властей Азербайджана. Итогового соглашения на встрече достигнуто не было, сообщил представитель армян Карабаха Давид Бабаян. Ожидать решения всех проблем за одну встречу не стоит, сказал представитель Азербайджана Эльчин Амирбеков. Он назвал встречу «одной из многих», которые будут проведены.

Согласно заявлению администрации Алиева, представители Карабаха запросили на переговорах гуманитарную помощь, в том числе продукты, а также отметили потребность в топливе. Баку заявил, что планирует оказать поддержку, передает Turan. На переговорах присутствовал представитель Совместного российско-турецкого центра мониторинга, контр-адмирал Олег Семенов, отмечает издание. Переговоры администрация Алиева оценила как «конструктивные и позитивные».

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Он потребовал роспуска «незаконного режима» и полного вывода армянских вооруженных сил (Ереван настаивает, что их там нет с 2020 года). Власти непризнанной республики в тот же день запросили переговоры с азербайджанской стороной, а на следующей день согласились на прекращение огня, вывод армянской армии, расформирование и разоружение собственных вооруженных сил, вывод военной техники и обсуждение с Баку вопросов реинтеграции региона, а также обеспечения прав и безопасности армян Карабаха.

Армянское издание Hraparak со ссылкой на источники писала, что Баку перед открытием гуманитарного коридора в Армению потребовал выдать бывших руководителей непризнанной республики, государственных и военных деятелей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян изначально назвал операцию Азербайджана в Карабахе «агрессией», однако отказался вмешиваться в ситуацию, мотивировав это тем, что Ереван пытаются втянуть в военный конфликт. После этого в столице Армении начались протесты, а оппозиция пообещала добиться отставки главы правительства.

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