Оппозиция Армении пообещала добиться отставки Пашиняна из-за Карабаха
Почти все оппозиционные силы Армении достигли взаимопонимания по программе «свержения правительства зла» и его главы Никола Пашиняна из-за прошедших боев в Нагорном Карабахе. Об этом заявил представитель партии «Дашнакцутюн», бывший вице-спикер армянского парламента Ишхан Сагателян на митинге.
Будет создан Национальный комитет — специальный орган для «руководства народным движением», который «доведет борьбу до победного конца», рассказал депутат, кроме того, парламентская оппозиция инициирует импичмент Пашиняну.
Сагателян подчеркнул, что время для действий не прошло, а если допустить промедление, то Армения потеряет области Сюник и Гегаркуник.
Сюник находится на юге Армении и граничит с Азербайджаном на востоке и западе, фактически разделяя две части государства, Гегаркуник расположена на востоке Армении на границе с Азербайджаном, на ее территории находится озеро Севан.
Оппозиция занимает в Национальном собрании Армении 29 мест (из них 15 — у «Дашнакцутюн»), остальное 71 место принадлежат проправительственной коалиции «Гражданский договор».
В партии предупреждают, что армянам на контролируемой Азербайджаном территории грозят «аресты, этнические чистки, массовые убийства, геноцид».
Азербайджан объявил 19 сентября о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе, его армия нанесла удары по позициям военнослужащих непризнанной республики. Баку требовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Армения настаивала, что ее войска не размещены в Нагорном Карабахе и не принимают участие в столкновениях. «Логика, которую развивает Азербайджан, однозначно указывает на начало конкретных действий по этнической чистке», — указывал при этом премьер Никол Пашинян. Он считает, что «одной из целей нападения на Нагорный Карабах было втягивание Армении в боевые действия».
Власти непризнанной республики на следующий день согласились на требования Баку. Азербайджанский президент Ильхам Алиев отметил, что страна добилась своих целей за сутки. Он пообещал проживающим в Карабахе армянам «перемены к лучшему», заверив, что Баку стремится «строить совместную жизнь на основе мира».
Несмотря на это, в аэропорту столицы Нагорного Карабаха собралось большое количество беженцев, 2 тыс. мирных жителей укрылись у российских миротворцев.
После начала боевых действий в центре Еревана собрались протестующие, некоторые из них были с флагами Нагорного Карабаха. Часть собравшихся попыталась прорваться в здание правительства, некоторые заблокировали здание посольства России. Демонстранты требовали признать независимость Нагорного Карабаха и немедленно отреагировать на действия Азербайджана.
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