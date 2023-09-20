Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня и роспуске армии
Стороны в Нагорном Карабахе достигли договоренности о полном прекращении боевых действий. Об этом сообщили власти непризнанной республики Арцах. Соглашение вступает в силу с 13:00 20 сентября 2023 года, передает портал «Новости Армении».
Договоренность достигнута при посредничестве командования российского миротворческого контингента, указали власти Нагорно-Карабахской республики.
В числе договоренностей:
- вывод оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента;
- расформирование и полное разоружение военных aрмии обороны Нагорного Карабаха;
- вывод тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха «с целью их скорейшей утилизации»;
- вопросы «о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а так же вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч», говорится в сообщении.
Материал дополняется
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире