Нагорно-Карабахская республика сообщила о прекращении огня и роспуске армии

Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня и роспуске армии

Власти Нагорного Карабаха согласились на разоружение армии и вывод военной техники из зоны развертывания российских миротворцев. Вопросы безопасности населения будут решаться на встрече с представителями Азербайджана

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Стороны в Нагорном Карабахе достигли договоренности о полном прекращении боевых действий. Об этом сообщили власти непризнанной республики Арцах. Соглашение вступает в силу с 13:00 20 сентября 2023 года, передает портал «Новости Армении».

Договоренность достигнута при посредничестве командования российского миротворческого контингента, указали власти Нагорно-Карабахской республики.

В числе договоренностей:

вывод оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента;

расформирование и полное разоружение военных aрмии обороны Нагорного Карабаха;

вывод тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха «с целью их скорейшей утилизации»;

вопросы «о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а так же вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч», говорится в сообщении.

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