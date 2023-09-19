Власти Нагорного Карабаха предложили Азербайджану начать переговоры

Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры. Днем 19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе.

«Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации», — говорится в сообщении единого информационного центра НКР, передает News.am.

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