Власти Нагорного Карабаха предложили Азербайджану начать переговоры
Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры. Днем 19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе.
«Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации», — говорится в сообщении единого информационного центра НКР, передает News.am.
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