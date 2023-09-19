Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Карабахе

Азербайджан объявил начале «антитеррористической операции локального характера» Нагорном Карабахе, обвинив Армению в нарушении трехсторонних соглашений 2020 года. Взрывы слышны в Степанакерте и других городах региона

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Азербайджанская армия начала «антитеррористическую операцию локального характера» в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны республики в телеграм-канале. За несколько минут до этого бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян сообщил о массированном артобстреле Нагорного Карабаха.

Минобороны Азербайджана обвинило армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. Там также сообщили, что 19 сентября армянскими ДРГ были установлена мина на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша в подконтрольной Азербайджану части региона. На мине подорвался ремонтный автомобиль, погибли гражданские лица. Баку обвинил Ереван в «террористической политике» и нарушении положений трехстороннего соглашения от ноября 2020 года.

«В рамках [антитеррористических] мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. Еще раз заявляем, что гражданское население и объекты инфраструктуры не подвергаются обстрелу, из строя выводятся только легитимные военные цели», — говорится в заявлении военного ведомства.

Позже в Минобороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении начали обстреливать позиции Баку в Агдамском районе из артиллерийских установок. Там подчеркнули, что огонь ведется с территорий, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Армянское издание Aravot сообщает, что работу артиллерии, автоматные очереди и звук полета дронов слышно в столице непризнанной республики — городе Степанакерт. Verelq пишет, что в городе объявлена воздушная тревога.

Варданян после начала боев призвал руководство Армении «признать Арцах (армянское название Карабаха) и присоединиться к защите своих граждан». Минобороны Нагорного Карабаха, в свою очередь, заявление Баку о нарушении режима прекращения огня назвали ложным и не соответствующим действительности.

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Занимает восточные и юго-восточные горные и предгорные районы Малого Кавказа, вместе с Равнинным Карабахом составляет историко-географическую область Карабах. На территории региона располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР). Ее территория — около 11,5 тыс. кв. км, население — около 150 тыс. человек, большинство из которых — этнические армяне.

Отношения Армении и Азербайджана обострились в сентябре 2020 года. Тогда в Нагорном Карабахе впервые с 1994 года начались полномасштабные боевые действия, в результате которых большая часть автономии перешла под контроль Азербайджана. В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение, предусматривавшее полное прекращение огня и военных действий. В регион были введены российские миротворцы (около 2 тыс. военных) сроком на пять лет.

Тем не менее статус Нагорного Карабаха остался неурегулированным, а стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах и провокациях. В январе этого года Баку передал Еревану свои предложения по мирному соглашению и выразил готовность возобновить переговоры как можно скорее. До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что подписать такое соглашение реально «в течение нескольких месяцев».

В апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна навсегда должна отказаться от территориальных претензий к другим государствам ради установления мира. «Мир возможен, если мы в своих международных отношениях не только на сегодня, но и на будущее зафиксируем, что признаем за Арменией 29,8 тыс. кв. км, а точнее, территорию Армянской ССР, в рамках которой мы получили независимость, и мы не имеем и никогда не будем иметь территориальных претензий к другим странам», — сказал тогда Пашинян.

Новый виток эскалации на границе Армении и Азербайджана продолжается с начала сентября: Пашинян тогда обвинил Баку в наращивании сил в районе Нагорного Карабаха. Он также заявил, что Азербайджан продолжает посягать на суверенную территорию Армении и предупредил о риске «нового взрыва» в регионе. Кремль выражал свою обеспокоенность ситуацией. «Безусловно, мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту. Несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом безопасности», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта