Пашинян пообещал не принимать «необдуманных действий» в Нагорном Карабахе

Пашинян увидел в операции Азербайджана «однозначное» указание на начало «конкретных действий по этнической чистке» в Карабахе. В то же время он заявил, что Армения не участвует в боях

Никол Пашинян (Фото: Tigran Mehrabyan / Reuters)

Армения не должна делать никаких резких, непросчитанных и «авантюрных» действий на фоне «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Хочу констатировать, что Республика Армения не участвует в военных действиях, и еще раз хочу констатировать, что Республика Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе», — сказал он (цитата по Armenpress).



По его словам, Баку начал сухопутную операцию в непризнанной республике, азербайджанские силы пытаются прорвать линию соприкосновения и взять под контроль населенные пункты. «Территория Нагорного Карабаха была атакована различными средствами, в том числе реактивной артиллерией, а затем против Нагорного Карабаха была развернута наземная операция с нескольких направлений», — сказал он.

Пашинян задался вопросом, почему Баку объявил о создании гуманитарного коридора для вывода населения, если называет операцию антитеррористической и обещает не наносить удары по гражданским объектам. «Если то, что они говорят, имело бы отношение к реальности, они бы призвали граждан оставаться в укрытиях и не выходить в места обстрелов. Логика, которую развивает Азербайджан, однозначно указывает на начало конкретных действий по этнической чистке», — сказал он (цитата по «Спутник Армения»).

Пашинян назвал «странной и загадочной» информацию, что Азербайджан официально проинформировал Россию о начале операции. «Конечно, это информация Азербайджана. Однако дело в том, что мы не получили никакой информации об этой операции от наших российских партнеров», — сказал он.

МИД России ранее сообщил, что российские миротворцы получили информацию об «антитеррористической операции» Баку в Нагорном Карабахе за несколько минут до ее начала. Данные о том, что Москва была «заблаговременно» предупреждена, официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала не соответствующими действительности.

Отдельно Пашинян упомянул, что ситуация вдоль армяно-азербайджанской границы «относительно стабильна» и существенных изменений там нет. Он также сказал, что «ряд внутренних и внешних сил», по его мнению, пытаются вовлечь Армению «в широкомасштабные военные действия». «Мы не должны позволять некоторым людям, некоторым силам ставить под сомнение внешнюю и внутреннюю государственность Армении», – добавил он.

Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Баку назвал условиями мира роспуск правительства непризнанной республики и полный вывод оттуда армянской армии. Ереван опровергает присутствие в Карабахе своих вооруженных сил, назвал действия Азербайджана «агрессией» и обратился в Совет Безопасности ООН.

Россия и Евросоюз призвали к прекращению боевых действий.

Статус Нагорного Карабаха, преимущественно населенного армянами, остается неурегулированным более 30 лет. В советское время его территория входила в состав Азербайджанской ССР, но в начале 90-х Карабах объявил о своей независимости, что стало причиной конфликта и боевых действий между Баку и Ереваном.

Пашинян заявлял о готовности признать Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения прав и безопасности проживающих там армян. Одновременно с этим ситуация в регионе в последние месяцы обострялась. Так, Ереван обвинял Баку в блокировке Лачинского коридора – единственной дороги, которая связывает Армению с непризнанной республикой. Власти Азербайджана весной установили в начале коридора КПП и заявляли, что Армения использует дорогу для переброски военнослужащих и военной техники.