Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж

Азербайджан объявил об «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, назвав условиями мира роспуск правительства непризнанной республики и полный вывод с ее территории армянских вооруженных сил. Армения сочла такие действия агрессией и опровергла присутствие своих военных в НКР. В Карабахе сообщили о первых жертвах среди мирного населения. Как развиваются события — в фоторепортаже РБК.

Текстовую трансляцию о развитии ситуации в Карабахе можно почитать здесь.