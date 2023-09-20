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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж

Появились фотографии последствий боевых действий в Нагорном Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Азербайджан объявил об «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, назвав условиями мира роспуск правительства непризнанной республики и полный вывод с ее территории армянских вооруженных сил. Армения сочла такие действия агрессией и опровергла присутствие своих военных в НКР. В Карабахе сообщили о первых жертвах среди мирного населения. Как развиваются события — в фоторепортаже РБК.

Текстовую трансляцию о развитии ситуации в Карабахе можно почитать здесь.
Дым в окрестностях города Степанакерт. Днем 19 сентября азербайджанская армия начала &laquo;антитеррористическую операцию локального характера&raquo; в Нагорном Карабахе, сообщило&nbsp;Минобороны&nbsp;Азербайджана. Незадолго до официального заявления&nbsp;бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян сообщил о массированном артобстреле Нагорного Карабаха. В Степанакерте была объявлена воздушная тревога. Нагорный Карабах&nbsp;&mdash; регион в Закавказье. Здесь&nbsp;расположена непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР, Арцах), вокруг которой не раз вспыхивали столкновения.&nbsp;Об истории конфликта&nbsp;можно почитать здесь.
Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Дым в окрестностях города Степанакерт.

Днем 19 сентября азербайджанская армия начала «антитеррористическую операцию локального характера» в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны Азербайджана. Незадолго до официального заявления бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян сообщил о массированном артобстреле Нагорного Карабаха. В Степанакерте была объявлена воздушная тревога.

Нагорный Карабах — регион в Закавказье. Здесь расположена непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР, Арцах), вокруг которой не раз вспыхивали столкновения. Об истории конфликта можно почитать здесь.

Квартира, разрушенная в результате обстрела города, в Степанакерте. После начала Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе погибли&nbsp;пять человек, 80 человек (из них 15&nbsp;&mdash; гражданские лица) получили ранения, сообщил Минздрав непризнанной республики.&nbsp;Вечером Генпрокуратура Азербайджана заявила, что в городе Шуша в Карабахе в результате обстрела с армянской стороны погиб мирный житель 1967 года рождения. 20 сентября&nbsp;уполномоченный по правам человека Армении Анаит Манасян заявила, что число погибших в Нагорном Карабахе достигло 32, свыше 200 получили различные ранения. Баку наносит ракетно-артиллерийские удары &laquo;вдоль всей протяженности линии соприкосновения&raquo;, заявили в Минобороны Нагорного Карабаха.&nbsp;Минобороны Азербайджана утверждает, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не служат&nbsp;целями, из строя выводятся только военные объекты&nbsp;&mdash; позиции Вооруженных сил Армении и&nbsp;долговременные огневые точки.
Фото: oldhike / ТАСС

Квартира, разрушенная в результате обстрела города, в Степанакерте.

После начала Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе погибли пять человек, 80 человек (из них 15 — гражданские лица) получили ранения, сообщил Минздрав непризнанной республики. Вечером Генпрокуратура Азербайджана заявила, что в городе Шуша в Карабахе в результате обстрела с армянской стороны погиб мирный житель 1967 года рождения. 20 сентября уполномоченный по правам человека Армении Анаит Манасян заявила, что число погибших в Нагорном Карабахе достигло 32, свыше 200 получили различные ранения.

Баку наносит ракетно-артиллерийские удары «вдоль всей протяженности линии соприкосновения», заявили в Минобороны Нагорного Карабаха. Минобороны Азербайджана утверждает, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не служат целями, из строя выводятся только военные объекты — позиции Вооруженных сил Армении и долговременные огневые точки.

Дым в Нагорном Карабахе. МИД Азербайджана сообщил, что Баку требует &laquo;безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил&raquo; из региона и роспуска правительства непризнанной республики. В Армении заявили, что армянских войск в Карабахе нет, а действия Азербайджана назвали агрессией. Армения также призвала членов Совета Безопасности ООН и российских миротворцев предпринять &laquo;ясные и недвусмысленные шаги&raquo; для прекращения боевых действий.
Фото: Anadolu Agency / Reuters

Дым в Нагорном Карабахе.

МИД Азербайджана сообщил, что Баку требует «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики. В Армении заявили, что армянских войск в Карабахе нет, а действия Азербайджана назвали агрессией. Армения также призвала членов Совета Безопасности ООН и российских миротворцев предпринять «ясные и недвусмысленные шаги» для прекращения боевых действий.

Поврежденный в результате обстрела дом в Степанакерте. Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры. В администрации президента Азербайджана заявили, что готовы встретиться с представителями армянского населения, но &laquo;незаконные армянские вооруженные формирования&raquo; должны сдать оружие, а &laquo;незаконный режим&raquo; в Карабахе &laquo;должен быть распущен&raquo;, передал &laquo;Sputnik Азербайджан&raquo;.
Фото: oldhike / ТАСС

Поврежденный в результате обстрела дом в Степанакерте.

Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры. В администрации президента Азербайджана заявили, что готовы встретиться с представителями армянского населения, но «незаконные армянские вооруженные формирования» должны сдать оружие, а «незаконный режим» в Карабахе «должен быть распущен», передал «Sputnik Азербайджан».

Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе.&nbsp; МИД России призвал&nbsp;Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому пути урегулирования конфликта.&nbsp;Захарова напомнила, что все меры&nbsp;для мирного решения&nbsp;кризиса прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, принятом&nbsp;в период с 2020 по 2022 год. Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия ведет консультации&nbsp;о ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с азербайджанской стороной.
Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе. 

МИД России призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому пути урегулирования конфликта. Захарова напомнила, что все меры для мирного решения кризиса прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, принятом в период с 2020 по 2022 год.

Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия ведет консультации о ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с азербайджанской стороной.

Поврежденные в результате обстрела дома и автомобили в Степанакерте. В Нагорном Карабахе согласно договоренностям 2020 года размещены российские миротворцы (около 2 тыс. военных). Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации определен в пять лет с момента подписания соглашения (9 ноября 2020 года), он рассредоточен&nbsp;вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора &mdash; единственной дороги из Армении в Карабах. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе не имеют права применять оружие до тех пор, пока нет угрозы для них самих, заявил&nbsp;председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Фото: oldhike / ТАСС

Поврежденные в результате обстрела дома и автомобили в Степанакерте.

В Нагорном Карабахе согласно договоренностям 2020 года размещены российские миротворцы (около 2 тыс. военных). Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации определен в пять лет с момента подписания соглашения (9 ноября 2020 года), он рассредоточен вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора — единственной дороги из Армении в Карабах.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе не имеют права применять оружие до тех пор, пока нет угрозы для них самих, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Жители возле&nbsp;дома в Степанакерте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза Армении. Пашинян пообещал не принимать &laquo;необдуманных действий&raquo;, а также сказал, что &laquo;ряд внутренних и внешних сил&raquo;&nbsp;пытаются вовлечь Армению &laquo;в широкомасштабные военные действия&raquo;. &laquo;Мы не должны позволять некоторым людям, некоторым силам ставить под сомнение внешнюю и внутреннюю государственность Армении&raquo;,&nbsp;&mdash; резюмировал Пашинян.
Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Жители возле дома в Степанакерте.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза Армении. Пашинян пообещал не принимать «необдуманных действий», а также сказал, что «ряд внутренних и внешних сил» пытаются вовлечь Армению «в широкомасштабные военные действия». «Мы не должны позволять некоторым людям, некоторым силам ставить под сомнение внешнюю и внутреннюю государственность Армении», — резюмировал Пашинян.

Вид на Степанакерт. Россия не была заблаговременно проинформирована об операции Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Баку сообщил, что проинформировал командование российского миротворческого контингента об операции. Никол Пашинян&nbsp;сказал, что для армянских властей эта информация оказалась &laquo;загадочной и странной&raquo;. МИД России указал, что миротворцы узнали об операции за несколько минут до ее начала.
Фото: oldhike / ТАСС

Вид на Степанакерт.

Россия не была заблаговременно проинформирована об операции Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Баку сообщил, что проинформировал командование российского миротворческого контингента об операции. Никол Пашинян сказал, что для армянских властей эта информация оказалась «загадочной и странной». МИД России указал, что миротворцы узнали об операции за несколько минут до ее начала.

Последствия обстрела Степанакерта. Рост напряженности на границе Армении и Азербайджана продолжается с начала сентября: обе страны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. 7 сентября Пашинян обвинил Баку в наращивании сил в районе Нагорного Карабаха. Он также предупредил о риске &laquo;нового взрыва&raquo; в регионе. Кремль выражал свою обеспокоенность ситуацией. 14 сентября в Баку заявили, что армянские военные открыли огонь по азербайджанским позициям в направлении населенного пункта Дарюрд Гедабейского района. В Минобороны Армении отметили, что эта информация не соответствует действительности.
Фото: oldhike / ТАСС

Последствия обстрела Степанакерта.

Рост напряженности на границе Армении и Азербайджана продолжается с начала сентября: обе страны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. 7 сентября Пашинян обвинил Баку в наращивании сил в районе Нагорного Карабаха. Он также предупредил о риске «нового взрыва» в регионе. Кремль выражал свою обеспокоенность ситуацией.

14 сентября в Баку заявили, что армянские военные открыли огонь по азербайджанским позициям в направлении населенного пункта Дарюрд Гедабейского района. В Минобороны Армении отметили, что эта информация не соответствует действительности.

Люди у здания правительства Армении в Ереване. Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян после начала боев призвал руководство Армении &laquo;признать Арцах (армянское название Карабаха) и присоединиться к защите своих граждан&raquo;. Перед зданием правительства Армении началась акция протеста &mdash; собравшиеся требовали от властей незамедлительно отреагировать на обстрел Карабаха.
Фото: РБК

Люди у здания правительства Армении в Ереване.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян после начала боев призвал руководство Армении «признать Арцах (армянское название Карабаха) и присоединиться к защите своих граждан».

Перед зданием правительства Армении началась акция протеста — собравшиеся требовали от властей незамедлительно отреагировать на обстрел Карабаха.

Протестующие на площади Республики в Ереване. Протестующие перекрыли проспект рядом со зданием правительства. Они также попытались прорваться в здание правительства Армении, на время заблокировали здание российского посольства. Произошли столкновения с полицией.
Фото: РБК

Протестующие на площади Республики в Ереване.

Протестующие перекрыли проспект рядом со зданием правительства. Они также попытались прорваться в здание правительства Армении, на время заблокировали здание российского посольства. Произошли столкновения с полицией.

Российские миротворцы эвакуируют мирное население Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов, заявили в Минобороны России. Всего вывезено более 2 тыс. человек, из них 1049&nbsp;&mdash; дети. Они обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, добавили в ведомстве
Фото: Минобороны России

Российские миротворцы эвакуируют мирное население Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов, заявили в Минобороны России. Всего вывезено более 2 тыс. человек, из них 1049 — дети. Они обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, добавили в ведомстве

Врачами-специалистами медицинского отряда специального назначения оказана помощь жителям, получившим ранения, отметили в Минобороны России
Фото: Минобороны России

Врачами-специалистами медицинского отряда специального назначения оказана помощь жителям, получившим ранения, отметили в Минобороны России

Минобороны России также сообщило, что с 12:00 19 сентября российским миротворческим контингентом фиксируются &laquo;многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения&raquo;. Миротворцы продолжают выполнять задачи в Нагорном Карабахе, добавили в российском военном ведомстве: на 13 наблюдательных постах ведется круглосуточный мониторинг обстановки.
Фото: Минобороны России

Минобороны России также сообщило, что с 12:00 19 сентября российским миротворческим контингентом фиксируются «многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения». Миротворцы продолжают выполнять задачи в Нагорном Карабахе, добавили в российском военном ведомстве: на 13 наблюдательных постах ведется круглосуточный мониторинг обстановки.

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