Омбудсмен НКР: в ходе боев в Карабахе погибли 200 человек

Омбудсмен сообщил о 200 погибших в ходе боев в Карабахе

Среди погибших — десять мирных жителей, в том числе пятеро детей. По словам омбудсмена, ранения также получили более 400 человек

Фото: Siranush Sargsyan / Reuters

В ходе проведения Азербайджаном «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе погибли не менее 200 человек, еще более 400 ранены, сообщил омбудсмен НКР Гегам Степанян в X (ранее — Twitter)

«По состоянию на 21:30 (20:30 по мск) 20 сентября, по данным офиса защитника прав человека, зафиксировано не менее 200 погибших и более 400 раненых. Число раненых среди мирного населения превышает 40 человек, среди которых 13 детей. На данный момент подтверждено десять смертей мирного населения, среди которых пятеро детей», — говорится в сообщении.

Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Минобороны Азербайджана обвинило армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. На следующий день власти НКР сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня и разоружении.

Утром 20 сентября Степанян сообщал, что в НКР погибли 32 человека, семеро из которых — мирные жители, еще более 200 получили ранения. Российские миротворцы эвакуировали из опасных районов Нагорного Карабаха свыше 2 тыс. человек, половина из которых — дети.

В Баку сообщали, что массовых жертв при операции в Карабахе не было. «Азербайджанская сторона предприняла все меры для минимизации жертв среди мирного населения Карабаха», — говорил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что во время «антитеррористических мероприятий» на телефоны жителей Карабаха были отправлены СМС с предупреждением держаться подальше от военных объектов. По его словам, Азербайджан подходил ко всем целям «избирательно и осторожно». Ни один гражданский объект не был поражен, гражданское население не пострадало в ходе «антитеррористических мероприятий», утверждал он.