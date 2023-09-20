К чему приведет выполнение властями Нагорного Карабаха требований Баку

Власти непризнанной НКР согласились разоружить армию и начать переговоры с Баку о гуманитарных проблемах. Скорее всего, армянам придется покинуть регион, считают эксперты, а заключение мира между Баку и Ереваном будет отложено

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Как сдалась Нагорно-Карабахская республика

20 сентября, через сутки после начала Азербайджаном военной операции в Нагорном Карабахе, власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики капитулировали. В заявлении аппарата президента Арцаха (армянское название НКР), распространенном ИнфоЦентром Арцаха, указано, что власти региона принимают предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня. О том, что они так выполняют днем ранее выдвинутые требования Баку, в заявлении не говорилось.

О начале «локальных антитеррористических мероприятий» Минобороны Азербайджана заявило днем 19 сентября, в качестве причины указав действия диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Армении. В Баку потребовали полного и без дополнительных условий вывода армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск «марионеточного режима» (так азербайджанская сторона называла НКР и ее власти).

В заявлении армянских официальных лиц утверждалось, что Азербайджан наносил массированные ракетно-артиллерийские и авиационные удары, а на некоторых участках ВС Азербайджана удалось прорваться к боевым позициям Армии обороны НКР и взять под свой контроль ряд высот и стратегических дорожных узлов. Действия международного сообщества для прекращения войны и урегулирования ситуации власти НКР назвали недостаточными. Армения, на протяжении всей де-факто независимости НКР поддерживавшая непризнанную республику, от оказания военной помощи отказалась. О том, что Ереван не пойдет на рискованные шаги, объявил 19 сентября премьер Никол Пашинян.

В обнародованном 20 сентября заявлении властей НКР говорится, что боевые действия прекращаются с 13:00 20 сентября 2023 года; оставшиеся подразделения военнослужащих Армении из зоны развертывания миротворческого континента выводятся, «армия обороны Нагорного Карабаха» расформировывается и полностью разоружается, а тяжелая техника и вооружения выводятся с целью дальнейшей утилизации.

Власти НКР также дали согласие на переговоры с азербайджанцами о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также насчет обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана. Первое обсуждение пройдет в азербайджанском городе Евлах 21 сентября.

Более 30 человек погибли, больше 200 получили ранения в ходе последних боев, сообщила утром 20 сентября омбудсмен Армении Анаит Манасян.

20 сентября стало известно о гибели российских миротворцев, автомобиль которых попал под обстрел. Их число на момент написания материала было неизвестно. «Во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что для выяснения обстоятельств на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

Российские миротворцы с ноября 2020 года находились в той части Нагорного Карабаха, которая оставалась под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики по итогам второй карабахской войны.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Чем важны эти события для постсоветского пространства

«Если не брать чеченский конфликт, то это первый прецедент силового решения сепаратистского конфликта на постсоветском пространстве», — обращает внимание эксперт Международной кризисной группы Олег Игнатов. Замороженным остается конфликт в Приднестровье, Грузия не отказывается от суверенитета над Южной Осетией и Абхазией, а Украина — над территориями, которые, согласно российской Конституции, вошли в состав России, напомнил он. «Азербайджан показал, что такие конфликты могут быть решены силой, и все страны постсоветского пространства, в том числе те, у которых есть опыт длительных и безуспешных переговоров, конечно, будут делать вывод из этого прецедента. И это не очень хорошая ситуация в смысле оценки рисков новых конфликтов на территории бывшего СССР», — пояснил Игнатов РБК.

«Произошедшее — это окончание очередного этапа распада СССР, который демонстрирует юридическая и фактическая разморозка многолетнего конфликта, одного из самых застарелых на постсоветском пространстве», — считает политолог Аркадий Дубнов.

Независимость от Азербайджана Нагорно-Карабахская республика провозгласила 2 сентября 1991 года. Азербайджан стремился вернуть Нагорный Карабах под свой контроль следующие три десятилетия. В первой карабахской войне Баку сделать этого не смог: шедший с 1992 по 1994 год конфликт, жертвами которого стали около 30 тыс. человек, закончился тем, что Азербайджан по-прежнему контролировал около 15% территории Карабаха.

Шедшие годами мирные переговоры, базировавшиеся на признании территориальной целостности Азербайджана, результата не дали. В сентябре 2020 года Азербайджан начал массированные боевые действия, которые прекратились при посредничестве России в ноябре 2020 года. Баку восстановил контроль над большей частью Нагорного Карабаха, немедленно начав там работы по созданию инфраструктуры, а на оставшуюся под контролем армянских сил территорию, в том числе столицу НКР Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди) вошли российские миротворцы, мандат которых имел продолжительность пять лет.

Однако окончательного контроля над Нагорным Карабахом Азербайджан не получил. Хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце 2022 года на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге признал Карабах азербайджанским, переговоры постоянно буксовали, так как армянская сторона требовала гарантии прав для армянского населения региона.

Что ждет мирное население Карабаха

Точное количество жителей НКР после второй карабахской войны неизвестно. Пашинян в сентябре этого года говорил о 120 тыс. человек.

Евросоюз призвал, чтобы нынешняя военная операция не была использована как предлог для принуждения армянского населения Карабаха к исходу. Пашинян возложил ответственность за обеспечение безопасности жителей на российских миротворцев. Российский МИД призвал сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха.

«Пока нет оснований говорить об этнических чистках [в Нагорном Карабахе]. И для этого существуют прямые контакты, в ходе которых мы доносим нашу возможную озабоченность», — сказал 20 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу».

«Мы в очень тесном контакте со всеми сторонами конфликта — и властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло», — сказал сегодня Владимир Путин, предваряя переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И.

Азербайджан 19 сентября заявил об открытии гуманитарных коридоров для выезда жителей из опасных районов. В местных телеграм-каналах публикуются фотографии сотен людей, собравшихся на территории неработающего аэропорта в Степанакерте. Эксперты называют наиболее вероятным сценарием выезд жителей-армян.

«Начало операции показало, что для Азербайджана важны территории, а не люди. У людей Нагорного Карабаха всегда будет боязнь того, что Азербайджан не будет смотреть на них как на своих, из-за этого может возникнуть серьезная гуманитарная проблема», — говорит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Баку не рассматривает возможность амнистий, в том числе и для участников первой карабахской войны, это закладывает серьезные риски конфликтности, продолжает он.

«Главными проигравшими являются карабахские армяне, которые проиграли свою 35-летнюю борьбу за самоопределение или отделение от Азербайджана», — заявил The Guardian эксперт центра Carnegie Europe, многолетний исследователь армяно-азербайджанского конфликта Томас де Ваал. «Теперь они теряют любые средства самообороны, и их будущее в Азербайджане очень неопределенное. Карабахцы, возможно, и избежали полного уничтожения, но, скорее всего, им грозит медленное изгнание, поскольку Азербайджан не предлагает им никакой автономии или особых политических прав», — сказал де Ваал.

Власти Азербайджана не раз декларировали, что те, кто останется жить в Нагорном Карабахе, будут пользоваться теми же конституционными правами, что и другие граждане страны. В 2021 году Ильхам Алиев исключал возможность предоставления региону автономии.

Как изменилась диспозиция в регионе

«Среди многочисленных последствий для региона Кавказа можно назвать усиление Азербайджана, который и так был региональным лидером, но теперь его позиции еще более усилились, как усилились и позиции Турции — главного союзника Баку. Еще одним итогом станет сильное ослабление Армении, обществу которой предстоит большая работа по осознанию произошедших изменений и их причин, что может привести и к внутриполитическому кризису», — говорит Олег Игнатов из Международной кризисной группы.

Положение России в регионе тоже значительно осложнилось — у нее будет много проблем с Арменией, где многие выражают недовольство тем, как Москва исполняла свои союзнические обязательства, и с Азербайджаном, который наверняка поставит вопрос о целесообразности сохранения присутствия в Карабахе российских миротворцев и который будет продолжать проводить свою политику, считает Игнатов.

Изменение положения Карабаха не означает решение всех проблем в отношениях Армении и Азербайджана, продолжает он. Карабахский вопрос был одним из главных препятствий на пути заключения мирного договора между странами, но есть и другие спорные вопросы, например, готовность Еревана обеспечить наземную связь Азербайджана с Нахичеванью и другие.

«В нынешних условиях с трудом представляю подписание мирного договора, для Пашиняна это будет окончательное признание ошибок и поражений как на поле битвы, так и в дипломатии, что крайне нежелательно для нынешней власти. Для Азербайджана с решением вопроса демилитаризации Карабаха этот вопрос тоже уже не стоит так остро», — говорит Притчин.

«Эмоций, которые породила эта суточная война, можно было избежать, потому что начавшийся процесс мог бы стать результатом бескровного, хоть и трудного для армян компромисса, и тогда путь к длительному примирению в регионе был бы более легким», — полагает Дубнов. «Сегодня это остается еще возможным, но процесс будет омрачен на долгое время этим кровавым обострением», — говорит он. Однако при возрастающей роли Турции, при определенных гарантиях армянам со стороны Ирана, при непротиводействии России есть шанс для нового экономического прорыва в регионе, заключает эксперт.