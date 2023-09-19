Протестующие попытались прорваться в здание правительства Армении
Участники акции протеста, которая началась в центре Еревана на фоне «антитеррористической» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, пытаются прорваться в здание правительства Армении, передает корреспондент РБК.
В здание бросили пластиковые бутылки, попыткам протестующих прорваться в правительство оказывают сопротивление силовики.
Армянский портал A1plus сообщает, что люди с флагами непризнанной Нагорно-Карабахской республики собрались у посольства России в Ереване. Оно расположено к западу от площади Республики, где идет основная акция протеста. Hraparak сообщает, что группа людей также собралась у представительства Организации Объединенных Наций в армянской столице. Они перекрыли вход и «потребовали от ООН действовать», отмечает издание. Оно уточняет, что собравшиеся у российского посольства призвали Москву «принять меры для прекращения военных действий в Арцахе» (Нагорном Карабахе. — РБК).
Власти Армении ранее обратились в Совет Безопасности ООН из-за операции Азербайджана. Экстренное заседание потребовала провести Франция.
Азербайджан объявил об «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Баку заявил, что в последние месяцы армянские силы наращивали в регионе боевую мощь и «систематически» обстреливали азербайджанские позиции. Ереван назвал операцию «агрессией», а также опроверг информацию, что в Карабахе присутствуют армянские вооруженные силы.
Премьер-министр Никол Пашинян позднее сообщил, что Армения не участвует в военных действиях, а также выразил мнение, что «ряд внутренних и внешних сил», по его мнению, пытаются вовлечь Армению «в широкомасштабные военные действия». «Мы не должны позволять некоторым людям, некоторым силам ставить под сомнение внешнюю и внутреннюю государственность Армении», — добавил он.
Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию. Евросоюз потребовал от Баку остановить операцию.
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