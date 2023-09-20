Минобороны сообщило о гибели российских миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы погибли при обстреле автомобиля в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны России.

«20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия.

В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В военном ведомстве подчеркнули, что для выяснения всех обстоятельств на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

Российские миротворцы (около 2 тыс. военных) размещены в Нагорном Карабахе по договоренностям 2020 года. После начала боевых действий они организовали эвакуацию мирных жителей из наиболее опасных районов. МИД России сообщал, что российские миротворцы получили информацию об «антитеррористической операции» Баку в Нагорном Карабахе за несколько минут до ее начала.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

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