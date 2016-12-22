Единоросс Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

От участия во втором туре он отказался по состоянию здоровья, заявили в ЦИК республики. Виктор Зимин возглавлял регион с 2009 года

Виктор Зимин (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Глава Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин отказался от участия во втором туре выборов и снял свою кандидатуру. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центризбирком. «Он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья», — зачитал текст заявления Зимина председатель избирательной комиссии Республики Хакасия Александр Чуманин.

Пресс-секретарь главы ЦИК Эллы Памфиловой Юлия Фелонина подтвердила РБК факт снятия кандидатуры Зимина со второго тура в Хакасии.

В разговоре с «РИА Новости» сама Памфилова предположила, что кандидат от «Единой России» решил отказаться от участия в выборах после того, как оценил свои шансы.

«Это у него надо спрашивать [что стало причиной снятия с выборов]. Я могу предположить, что он реально оценивает свои возможности, но это вопрос к нему», — заявила она.

Второй тур выборов главы Хакасии был запланирован на 23 сентября. По закону, Зимин мог отказаться от участия в выборах не позднее, чем за сутки до голосования. Как заявили в ЦИК, теперь второй тур должен пройти через две недели после подачи Зиминым заявления. Точную дату избирком Хакасии определит завтра, 22 сентября, уточнили «Интерфаксу» в республиканской комиссии.

Кто теперь будет претендовать на пост главы Хакасии

Выборы в республике прошли 9 сентября. На пост главы Хакасии претендовали четыре кандидата: помимо Зимина, это лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ, депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов, а также директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар от регионального отделения «Партии роста».

Во второй тур вышли Зимин (32,42% голосов) и Коновалов (44,81%). Кандидат-эсер Филягин набрал в первом туре 11,23% голосов избирателей и занял третье место.

В соответствии с законодательством, во втором туре теперь должны принять участие Коновалов, а также следующий по количеству набранных голосов после Зимина кандидат. Таким образом, противником Коновалова должен стать именно Филягин, это пояснила РБК юрист КПРФ Ирина Филатова. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев подтвердил ТАСС, что участие в выборах должен принять кандидат от «Справедливой России».

Сам Филягин в разговоре с «Интерфаксом» заявил о намерении участвовать в выборах.

«Если все правда, как говорят (о снятии Зиминым кандидатуры. — РБК), то напишу заявление и буду участвовать», — сказал кандидат от «Справедливой России», добавив, что окончательное решение примет, прояснив в субботу всю ситуацию.

Согласно закону об основных гарантиях избирательных прав, даже если все оппоненты Коновалова снимутся и откажутся от выборов, то голосование пройдет по одной оставшейся кандидатуре. При этом кандидат считается избранным, если он получил более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Только в случае выбытия всех претендентов проводятся повторные выборы.

Что еще могло стать причиной отказа Зимина от выборов

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, вылетевший в Хакасию поддержать Коновалова, связал отказ Зимина от борьбы с заявлением ЛДПР о поддержке коммуниста на выборах (об этом ранее днем заявило региональное отделение «либерал-демократов»).

«Думаю, всем стало ясно, что Коновалов побеждает и вопрос итогов голосования может быть перевернут только грубыми подтасовками, — сказал Афонин РБК. «Считаю, что власть поняла — честно вытащить Зимина невозможно, идти на фальсификации в республике, где на участках по четыре наблюдателя, невозможно без скандала. Я считаю, что это честный поступок Зимина перед жителями республики. Мы сделали все, чтобы это состоялось, и с другой стороны понимаем, что на нас лежит серьезная ответственность. Будем работать, не сбавляя оборотов», — добавил зампред ЦК КПРФ.

«Для победы Зимина нужно было не чудо, а двойное чудо — его не случилось, — прокомментировал РБК президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов. — Вопрос в том, означает ли это расторговку и победу Коновалова или срыв выборов, если все снимутся».

Снятие Зимина связано с отсутствием у него шансов победить во втором туре, согласен политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, сам Зимин демонстрировал готовность сделать все возможное для победы, но его усилий оказалось недостаточно. «Решение о снятии — это не решение Зимина, а решение Кремля. Но оно выгодно всем сторонам. Зимин избавляется от ситуации, когда мог проиграть своему спойлеру, а Кремль получает возможность снять социальный протест в регионе», — рассуждает эксперт.

Однако снятие Зимина снижает шансы губернаторов Хабаровского края Вячеслава Шпорта и Владимирской области Светланы Орловой, добавил Фетисов: «внимание прессы к ним растет, а сама ситуация стимулирует протестное голосование».​

Не первая проблема со вторым туром

Хакасия — один из четырех регионов, где после выборов 9 сентября были назначены вторые туры. На 23 сентября второй тур запланирован во Владимирской области и Хабаровском крае.

16 сентября второй тур выборов прошел и в Приморье. Там победу одержал кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. На 1,5% от него отстал коммунист Андрей Ищенко. Однако избирком региона после рекомендации ЦИК признал результаты этого голосования недействительными.

ЦИК в целом оценил выборы в Приморье как прозрачные и организованные, но посчитал, что на заключительном этапе второго тура было «грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса». «Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз — и такой удар под дых», — сказала журналистам председатель ЦИКа Элла Памфилова.

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Ищенко намерен обжаловать аннулирование выборов главы региона. Его соперник по второму туру, врио губернатора, единоросс Тарасенко решение избиркома поддержал.

Памфилова в пятницу посоветовала обоим кандидатам отказаться от участия в выборах. По ее мнению, и Тарасенко, и Ищенко потеряли доверие избирателей. «Хотелось бы, чтобы все сделали выводы, поработали над ошибками и понимали бы, решать надо проблемы и избираться не путем давления и фальсификаций, а работать с людьми, вызывать доверие у людей», — заявила она в интервью телеканалу РБК.​