Куратор выборов за рубежом уйдет из ЦИК из-за расхождений с Памфиловой

Член Центризбиркома Василий Лихачев, назначенный по президентской квоте и курирующий выборы за рубежом, написал заявление об отставке. Источники РБК объяснили его решение сложными отношениями с председателем ЦИК Эллой Памфиловой

Василий Лихачев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

​Отставка из-за разногласий

Бывший депутат Госдумы и замминистра юстиции Василий Лихачев, прошедший в Центризбирком (ЦИК) в 2016 году по президентской квоте, покинет комиссию. Об этом РБК рассказали два источника, близких к Кремлю, и подтвердили двое собеседников, близких к ЦИК. Лихачев отказался от комментариев.

Источник, близкий к Кремлю, сообщил РБК, что Лихачев покидает ЦИК из-за несложившихся отношений с председателем комиссии Эллой Памфиловой. Эту информацию подтвердил другой собеседник, близкий к Кремлю. Источники РБК называют причиной проблем в рабочих отношениях — расхождение во взглядах на работу. Собеседникам РБК в ЦИК неизвестно, предъявляло ли руководство Центризбиркома претензии к работе Лихачева.

По данным одного из источников, в Кремле пытались убедить Лихачева остаться, но он отказался. Члену ЦИК уже нашли новую работу, она не будет связана с госслужбой, добавил другой собеседник, близкий к Кремлю.

Перевод Лихачева на новую работу должен состояться в течение трех недель, сказал источник РБК, близкий к комиссии.

Международное направление, которое курирует Лихачев, чрезвычайно важно, сказал РБК член экспертной группы при Центризбиркоме Аркадий Любарев. Оно состоит из нескольких аспектов: работы зарубежных участков, где «много проблем с организацией голосования», приглашения международных наблюдателей и обмена опытом с иностранными коллегами. Речь также идет о поездках членов ЦИК и сотрудников аппарата за рубеж, уточнил Любарев. Однако эксперт не считает это направление приоритетным для Памфиловой.

Кто такой Василий Лихачев 66-летний член ЦИК начинал карьеру по партийной линии — заведующим отделом Татарского обкома КПСС. В 1991 году стал вице-президентом Республики Татарстан, в 1995-м возглавил госсовет Татарстана и получил пост зампредседателя Совета Федерации. В 2003 году Лихачев был назначен советником президента Ингушетии, через год вернулся в верхнюю палату Федерального собрания заместителем председателя комитета по международным делам. В 2010-м стал замминистра юстиции, в 2011-м — депутатом Госдумы. В Центризбиркоме отвечает за международные контакты, а также курирует несколько регионов — Нижегородскую, Омскую, Самарскую и Ростовскую области. Назначение в ЦИК Лихачев получил в 2016 году, по президентской квоте, вместе с Эллой Памфиловой (она заменила на посту главы Центризбиркома Владимира Чурова, который не был переназначен в состав комиссии), членом ЦИК Борисом Эбзеевым, Александром Киневым и Евгением Шевченко.

Не из команды Памфиловой

Перед отставкой Владимира Чурова в 2016 году источники СМИ в комиссии утверждали, что Кремль решил сменить его, так как администрация президента декларирует стремление к более конкурентным и легитимным выборам, а Чуров не символизирует эту стратегию.

Пришедший в ЦИК одновременно с Памфиловой Лихачев до прихода в ЦИК не был членом ее команды и не работал с ней, уточнил источник РБК в аппарате комиссии.

За последнее время руководство ЦИК неоднократно официально и неофициально хвалили в Кремле. Власти остались довольны проведением президентских выборов в марте 2018 года. Оценка была связана с небольшим количеством нарушений, высокой явкой и уровнем поддержки Владимира Путина, утверждали близкие к Кремлю источники РБК. На зарубежных УИК, которые курировал Лихачев, действующий президент получил около 85% голосов, а явку на участки за границей представитель МИДа Мария Захарова назвала беспрецедентной.

На встрече с Памфиловой в апреле Путин назвал прошедшие выборы «самыми прозрачными и чистыми в истории России».

После выборов членов ЦИК, в том числе Лихачева, наградили грамотами, зампредседателя ЦИК Николая Булаева представили к ордену Александра Невского, а секретаря комиссии Майю Гришину — к ордену Почета. Председатель ЦИК Элла Памфилова получила орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, рассказывали собеседники РБК.

Собеседникам РБК в ЦИК неизвестно, предъявляло ли руководство Центризбиркома претензии к работе Лихачева.