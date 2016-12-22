СМИ узнали о желании Кремля избавиться от главы Хакасии до второго тура

После проигрыша главы Хакасии Зимина в первом туре выборов, прошедших 9 сентября, ситуацию в регионе Кремль оценил как «неуправляемую», рассказал источник «Ведомостей». В Кремле хотят, чтобы Зимин ушел с поста до второго тура

Владимир Зимин (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

В администрации президента считают, что глава Хакасии Владимир Зимин, который на выборах руководителя республики 9 сентября не сумел победить в первом туре, должен написать заявление об уходе, рассказали газете «Ведомости» источник, близкий​ к Кремлю.

«Там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. Администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура: пусть там будет кто угодно, лишь бы не он», — рассказал собеседник газеты.

При этом он подчеркнул, что в администрации нет панических настроений.

Практически все негативные итоги на выборах в единый день голосования 9 сентября, рассказали источники газеты, не стали неожиданностью для администрации, их прогнозировали.

В Хакасии коммунист Валентин Коновалов и обошел Зимина, набрав более 44,8% голосов. Действующий глава республики получил только 32%.