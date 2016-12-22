СМИ узнали о желании Кремля избавиться от главы Хакасии до второго тура

В администрации президента считают, что глава Хакасии Владимир Зимин, который на выборах руководителя республики 9 сентября не сумел победить в первом туре, должен написать заявление об уходе, рассказали газете «Ведомости» источник, близкий к Кремлю.
«Там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. Администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура: пусть там будет кто угодно, лишь бы не он», — рассказал собеседник газеты.
При этом он подчеркнул, что в администрации нет панических настроений.
Практически все негативные итоги на выборах в единый день голосования 9 сентября, рассказали источники газеты, не стали неожиданностью для администрации, их прогнозировали.
В Хакасии коммунист Валентин Коновалов и обошел Зимина, набрав более 44,8% голосов. Действующий глава республики получил только 32%.