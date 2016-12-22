Памфилова посоветовала Тарасенко и Ищенко не участвовать в выборах

По словам главы ЦИК, и коммунист Андрей Ищенко, и единоросс Андрей Тарасенко потеряли доверие избирателей Приморского края. Побеждать на выборах надо не с помощью фальсификаций, а завоевывая доверие людей, подчеркнула она

Элла Памфилова (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила сняться с выборов коммунисту Андрею Ищенко и Андрею Тарасенко, участвовавшим в двух турах выборов главы Приморского края. Такое заявление глава ЦИК сделала в интервью телеканалу РБК.

«Выборы в Приморье будут через три месяца, и я надеюсь, что нынешние кандидаты, которые потеряли доверие и дискредитировали себя в глазах избирателей, — что ни один из них не решится в такой ситуации выставить свою кандидатуру», — сказала Памфилова.

Видео: РБК

Она также добавила, что кандидатам, которые будут участвовать в новых выборах главы Приморья, необходимо сделать выводы из текущей ситуации. «Хотелось бы, чтобы все сделали выводы, поработали над ошибками и понимали бы, решать надо проблемы и избираться не путем давления и фальсификаций, а работать с людьми, вызывать доверие у людей», — отметила глава ЦИК.

Комментируя РБК рекомендацию Памфиловой отказаться от дальнейшего участия в выборах в Приморье, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко назвал это высказывание «форменным популизмом» и в ответ порекомендовал ей оставить свой пост.

«Какое она право имеет вмешиваться в процесс выдвижения кандидатов на ту или иную должность? Ее задача — посчитать выборы», — отреагировал кандидат от КПРФ. Он также заявил, что не собирается оглядываться «на мнение женщины, которая берет и отменяет демократические выборы». «Рекомендую Памфиловой уйти в отставку и не позорить процедуру демократических выборов», — заключил Ищенко.

Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко был недоступен для комментариев.

Отвечая на вопрос о том, не боится ли она потерять свой пост, Памфилова ответила отрицательно, а также заявила, что считает необходимым быть последовательной в том, что она делает. «Было бы смешно и забавно, если бы я завтра стала говорить прямо противоположное и отказываться от своих действий и решений», — отметила она. По ее словам, отменить итоги второго тура ЦИК рекомендовал из-за того, что «просто пересчитать» голоса, как это делают обычно, в текущей ситуации «было невозможно».

Во втором туре выборов в Приморском крае, состоявшемся 16 сентября, участвовали кандидат от «Единой России», действующий врио губернатора Андрей Тарасенко и представитель КПРФ Андрей Ищенко.

Изначально в ходе голосования со значительным отрывом лидировал Ищенко. Однако после подсчета 99% протоколов действующий глава региона внезапно вырвался вперед. Кроме того, результаты голосования на 13 избирательных участках Владивостока так и не были загружены в систему ГАС «Выборы» из-за попыток МЧС и полиции эвакуировать сотрудников территориальной комиссии Советского района.

Ситуация вызвала общественный резонанс, после чего ЦИК рекомендовал краевой избирательной комиссии отменить результаты голосования. 18 сентября были отменены итоги голосования на проблемных участках. Спустя еще два дня Приморский избирком принял решение об отмене результатов второго тура губернаторских выборов.

​Дату новых выборов назначит заксобрание Приморья, как ожидается, 26 сентября. Новое голосование должно состояться до 16 декабря.