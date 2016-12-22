Памфилова расплакалась на словах о ситуации с выборами в Приморье

«Нельзя так взять и перечеркнуть итоги работы такого количества людей», — прокомментировала Элла Памфилова положение дел в Приморском крае, где ЦИК будет рекомендовать провести новый тур выборов главы региона

Элла Памфилова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после заседания по ситуации со вторым туром выборов в Приморском крае отвечала на вопросы о сроках проведения нового голосования и расплакалась, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, как обидно было. Взяли и перечеркнули всю работу. Мы сейчас с Николаем Ивановичем (Булаевым, замглавы ЦИК. — РБК) говорили — это просто не передать. Потому что мы здесь живем уже, никого не видим. Столько сделали... Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз — и такой удар под дых», — сказала она, расплакавшись.

«Важно было на упреждение сработать, чтобы они (регионы, где проходили вторые туры. — РБК) услышали: ребята, никому спуска не будет. Я не позволю больше вот так взять и перечеркнуть нашу работу и работу огромного количества людей. Очень серьезная ответственность будет. Мы решительно настроены на отмену выборов, если будет на то повод серьезный. И я хочу, чтобы это знали все сейчас. Никому спуску не будет», — подчеркнула она.

До этих слов Памфилова назвала достижением ЦИК то, что за ходом подсчета голосов можно было наблюдать в онлайн-режиме и что было видно, когда «на 99,16% все застряло». «Выяснили, что примерно 24 тыс. голосов были бездарно вброшены. Будем отдельно разбираться, по чьей вине это произошло. ТИК захватывали фактически совершенно случайные люди, и с ними [с протоколами] могла произойти любая трансформация. Поскольку была очень маленькая разница между результатами кандидатов... реально установить волеизъявление избирателей Приморского края не представляется возможным. Потеряны эти голоса. По 24,5 тыс. людей невосстановимы», — рассказывала она.

Затем она добавила, что президент Владимир Путин в курсе ситуации и что он поставил задачу провести честные и прозрачные выборы. «У меня есть в его лице поддержка по принципиальной позиции по поводу организации и проведения выборов», — подчеркнула глава ЦИК.

«Если кто-то думает, что я такая пешка, я не для этого прожила свою жизнь непростую, чтобы быть пешкой в чьих бы то ни было руках. У меня есть своя позиция, свое понимание, что надо делать, и именно поэтому я на этом месте сейчас. Если я пойму, что не получается, конечно, меня здесь не будет. Делать то, что противно моей совести, я не буду», — сказала Памфилова и ушла.

Ранее в среду она сказала, что ЦИК ознакомился с данными, которые поступили от работающей в регионе специальной комиссии, изучающей ситуацию с голосованием и подсчетом голосов во втором туре. Глава ЦИК предложила краевой избирательной комиссии признать результаты второго тура недействительными. Она также отметила, что жалобы есть на обоих кандидатов: и на врио главы региона Андрея Тарасенко, и на его оппонента, кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле поддерживают позицию Центризбиркома. Он добавил, что Тарасенко пока остается исполняющим обязанности главы региона.

Тарасенко сделал противоречивые заявления о своих планах участвовать в новом туре выборов. Ищенко заявил, что ЦИК должна признать выборы состоявшимися и объявить его победителем. Решение о его участии в новом туре выборов будет принимать глава партии Геннадий Зюганов, добавил он.

Первый тур выборов победителей не выявил, во второй прошли Ищенко и Тарасенко, предварительные данные говорили о лидерстве Ищенко, однако на финальном этапе подсчета вперед вырвался Тарасенко. Кандидат от КПРФ в знак протеста объявил голодовку. Обе стороны обвинили друг друга в нарушениях на выборах.