Более половины россиян не слышали об итогах выборов 9 сентября

По результатам опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) более половины (54%) жителей России ничего не слышали об итогах выборов в единый день голосования 9 сентября. Соответствующее исследование опубликовано на сайте организации.
На вопрос «Вы уже знаете, что-то слышали о результатах этих выборов?» дали положительный ответ только 43% респондентов, 3% затруднились с ответом.
На вопрос о том, какие выборы проходили в их регионе и проходили ли вообще, не смогли ответить 25% опрошенных.
Опрос ФОМ проводился 15–16 сентября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов России.
9 сентября в единый день голосования в России состоялось более 4,5 тыс. выборов и референдумов. В 26 регионах выбрали глав, в 16 состоялось голосование за членов местных законодательных собраний, в семи одномандатных округах состоялись довыборы в Госдуму. В четырех регионах — Приморском и Хабаровском краях, Хакасии, Владимирской области — были назначены вторые туры.
В Приморье второй тур губернаторских выборов уже состоялся 16 сентября. Однако 20 сентября Приморская избирательная комиссия приняла решение об отмене результатов второго тура губернаторских выборов.