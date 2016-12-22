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Избирком Приморья признал недействительными результаты выборов в регионе
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Избирком Приморья признал недействительными результаты выборов в регионе
Вторые туры — 2018, 08:14
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Избирком Приморья признал недействительными результаты выборов в регионе
Признать недействительными итоги второго тура выборов губернатора в Приморье накануне призвал Центризбирком. Кандидат от КПРФ уже заявил, что намерен оспорить отмену результатов в суде
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Приморский избирком принял решение об отмене результатов второго тура губернаторских выборов. Об этом, как пишет «Интерфакс», было объявлено на заседании комиссии.

«Решение мы принимаем с учетом мнения ЦИК», — отметила председатель краевой избирательной комиссии Татьяна Гладких.

Кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко уже заявил, что намерен в суде оспорить решение избиркома об отмене итогов выборов. Ищенко не признает победу во втором туре выборов действующего главы региона Андрея Тарасенко, считая себя фактическим победителем голосования.

Накануне за отмену результатов второго тура высказалась глава ЦИК Элла Памфилова. «Мы решительно настроены на отмену выборов, если будет на то повод серьезный. И я хочу, чтобы это знали все сейчас, — никому спуску не будет», — заявляла она 19 сентября. Памфилова отмечала, что странности были обнаружены в ходе голосования за обоих кандидатов: как и у Тарасенко, так и у Ищенко были участки со 100-процентной поддержкой. Кроме того, 17 сентября МЧС ограничило доступ в ТИК Советского района Владивостока под предлогом проводимых в здании работ, в связи с чем без присмотра, по словам Памфиловой, остались «важнейшие документы». В результате итоги голосования на 13 участках в Советском районе были признаны недействительными.

Выборы через край: к чему приведет отмена итогов голосования в Приморье
Политика

Во втором туре выборов в Приморском крае участвовали кандидат от «Единой России», действующий врио губернатора Тарасенко и представитель КПРФ Ищенко. В ходе голосования, предварительные итоги которого при подсчете транслировались онлайн, вначале со значительным отрывом лидировал Ищенко. Однако после подсчета 99% протоколов вперед внезапно вырвался действующий глава региона. Эта ситуация привлекла широкое общественное внимание. Доследственную проверку в связи с сообщениями о нарушениях в ходе подсчета голосов начал Следственный комитет.

Акция против результатов губернаторских выборов в Приморье. Фоторепортаж Еще 7 фото
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил краевую избирате​льную комиссию в том, что она «всю ночь» фальсифицировала результаты выборов, а в этом ей помогали правоохранительные органы. Он призвал вмешаться в ситуацию президента Владимира Путина, Следственный комитет и другие правоохранительные структуры. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле наблюдают за развитием ситуации в Приморье и призвал ориентироваться на заявления ЦИК.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Приморский край
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