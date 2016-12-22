Тарасенко назвал честной отмену результатов выборов главы Приморья

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поддержал решение краевой избирательной комиссии об отмене результатов итогов второго тура выборов главы региона и назвал такое решение честным. Об этом он сообщил РБК.

«Я изначально был за то, чтобы отменить итоги второго тура выборов в Приморском крае. Слишком много жалоб, а все должно быть честно и порядочно. И отмена результатов выборов — это честно», — заявил Тарасенко, подчеркнув, что хочет работать, а не заниматься интригами.

В пресс-службе администрации Приморья сообщили также, что пока Тарасенко остается врио губернатора региона.

В парламенте Приморского края заявили, что вопрос о назначении даты новых выборов главы региона будет рассмотрен 26 сентября во время заседания законодательного собрания, передает «Интерфакс».

Избирательная комиссия Приморья приняла решение отменить результаты второго тура выборов главы региона в четверг, 20 ноября. Ранее, 18 сентября, итоги голосования были аннулированы на 13 участках Советского района Владивостока.

Во втором туре принимали участие Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который лидировал в ходе голосования. Однако после подсчета 99% бюллетеней вперед вышел действующий губернатор Приморья, что вызвало негативную реакцию со стороны общественности. Ищенко заявил, что оспорит в суде решение краевой комиссии об отмене результатов выборов.

В среду, 19 сентября, Тарасенко заявил , что не принял решения, будет ли он участвовать в новых выборах в случае отмены результатов второго тура голосования. Позднее в тот же день он несколько раз изменил свое решение.

Так, в комментарии ТАСС он сказал, что не будет участвовать в выборах. Однако во время выступления на митинге перед своими сторонниками он сказал, что согласен снова выдвинуть свою кандидатуру, передавало приморское информагентство PrimaMedia. «Добро, давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти», — заявил тогда он. Однако после того как Тарасенко сошел со сцены, в разговоре с журналистами он высказал мнение, что ему не нужно идти на третий тур. «Не надо, чисто по-мужски», — сказал он.