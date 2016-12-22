Зимин снялся с выборов из-за невозможности победить во втором туре

Реальной причиной снятия действующего губернатора с выборов стала невозможность выиграть второй тур, рассказали источники РБК. По их словам, Зимин отказался от участия в выборах по рекомендации Кремля

Виктор Зимин (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Глава Хакасии Виктор Зимин, отказавшийся в пятницу от участия во втором туре выборов «по состоянию здоровья», не смог бы выиграть кампанию, рассказали РБК источник, близкий к Кремлю, собеседник, близкий к штабу губернатора, и источник, близкий к руководству республики. Решение отказаться он принял после звонка из администрации президента. «Позиции Зимина были шаткие, и у него был бы соблазн использовать (во время подсчета голосов) административный ресурс. Из Москвы ему настоятельно порекомендовали сняться, чтобы не было соблазна действовать как в Приморье. Зимин совет воспринял», — заявил РБК федеральный чиновник.

Еще с утра Зимин не собирался писать заявление о снятии своей кандидатуры, рассказал близкий к штабу собеседник РБК. Губернатор принял участие в дебатах со своим соперником от КПРФ Валентином Коноваловым, покинув студию почти в начале встречи, а перед уходом обвинил коммуниста в популизме. Уход из студии был заранее задуманным ходом, говорит источник.

Но после семи вечера Зимину поступил звонок от руководства администрации президента, и именно после этого разговора губернатор написал заявление об отказе от участия в голосовании, рассказывает собеседник, близкий к руководству региона.

С написанием заявления главе республики надо было спешить — по закону за день до выборов уже нельзя отказаться от участия в них. Соответственно, Зимину нужно было успеть уведомить избирком до двенадцати часов ночи, уточняет близкий к штабу источник РБК.

«Социология показывала, что Зимин проигрывает выборы», — рассказывает близкий к штабу губернатора источник РБК. По его словам, рейтинг Зимина за время подготовки ко второму туру немного вырос, глава республики вел себя достаточно активно, ходил на дебаты, но этого роста было недостаточно для победы. «Зимин проиграл бы 30% на 70%», — описал ситуацию источник, близкий к Кремлю.

Зимину в последнее время «намекали, что в первом туре люди голосовали не за КПРФ, а против него самого», и было бы правильным отказаться от кампании, рассказывает источник, близкий к руководству региона. Однако глава республики никого не слушал, а социологией он не интересуется, поясняет собеседник РБК.

«В итоге сегодня (в пятницу) «намекнули» прямо», — резюмирует он. «Для Зимина это было неожиданностью, решение он воспринял очень тяжело», — говорит источник.

Зимин разговаривал также с министром обороны Сергеем Шойгу, утверждают источник, близкий к руководству республики, и собеседник, близкий к штабу. Глава Хакасии считается человеком, близким к Шойгу, ранее рассказывали близкие к администрации президента источники РБК.

Отказ Зимина от участия в голосовании — «это и возможность сохранить лицо», замечает источник, близкий к Кремлю. Губернатор «по примеру Приморья понял, что жестко нарушать, чтобы победить, не получится», добавляет собеседник РБК.

Второй тур выборов в Приморье, который состоялся 16 сентября, прошел с многочисленными нарушениями. На протяжении всего подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, а врио губернатора Андрей Тарасенко отставал на 6–8%. При подсчете последних протоколов ночью вперед вышел Тарасенко. Коммунисты и команда Тарасенко взаимно обвинили друг друга в фальсификациях. 19 сентября ЦИК рекомендовал выборы отменить.

Видео: РБК

Глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что время выборов жалобы поступали на обоих кандидатов: «Они друг друга обвиняют. Вы думаете, что жалоб на господина Ищенко меньше, чем на Тарасенко? Нет, нет. Там большее количество жалоб от избирателей, и тоже на подкуп избирателей, на применение административного ресурса, пишут жалобы и члены комиссии, что их же члены комиссии от КПРФ мешали работать и агитировали за Ищенко».