Выборы через край

Скандал Четыре вопроса о последствиях отмены итогов голосования в Приморье

ЦИК предложила признать губернаторские выборы в Приморском крае недействительными. Победу кандидату от власти на новых выборах это не гарантирует, но может подстегнуть протестное голосование в других регионах

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Почему отменили выборы в Приморье?

Центральная избирательная комиссия рассматривала два сценария разрешения кризиса в Приморье — отмена голосования на нескольких участках без пересмотра результатов выборов или полная отмена итогов голосования. Об итоговом решении сообщила в среду глава ЦИК Элла Памфилова: из-за нарушений определить победителя невозможно, необходимы новые выборы. Они пройдут в декабре, сказала председатель ЦИК.

Власти приняли решение об отмене выборов по принципу наименьшего зла, уверен политолог Николай Миронов: это решает задачу сохранения контроля за регионом и выводит из-под удара ЦИК. Если бы власти не решились отменить итоги голосования из-за многочисленных нарушений, это могло бы вызвать недоверие к федеральным выборам и предстоящим вторым турам в других регионах, добавляет эксперт​. «Обе задачи в итоге решены: контроль сохранится, [кандидат от КПРФ Андрей] Ищенко не стал губернатором; ЦИК красиво и честно рекомендует отменить результаты выборов. Но в действительности это всего лишь передышка. Проблема отложена, но не решена», — полагает Миронов.

С ним согласен президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Ситуация в Приморье выглядела как маленький путч и подрывала доверие к системе и внутри, и вовне. Ситуативно власть урегулировала политический кризис, но вопросы остались», — говорит он.

Кремль явно не хотел отдавать регион коммунистам, но при этом не мог проигнорировать нарастающий протест со стороны жителей и пошел по пути отмены выборов вместо признания победы Ищенко, резюмирует политконсультант Дмитрий Фетисов.

Решение ЦИК отменить выборы в Приморье поддержал Владимир Путин, рассказал РБК федеральный чиновник. О том, что президент был в курсе ситуации с выборами, в среду заявила Памфилова: «У меня есть в его лице поддержка по принципиальной позиции по поводу организации и проведения выборов».

Основания для отмены выборов 16 сентября во время второго тура выборов на протяжении всего подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, а врио губернатора Андрей Тарасенко отставал на 6–8%. Однако при подсчете последних протоколов ночью вперед вдруг вышел Тарасенко. Коммунисты и команда Тарасенко взаимно обвинили друг друга в фальсификациях, Ищенко призвал к протестам, а председатель ЦК компартии Геннадий Зюганов обратился к Владимиру Путину с требованием создать комиссию по расследованию фальсификаций на выборах в Приморье. Крайизбирком уже принял решение об отмене голосования на 13 участках в Советском районе Владивостока. «Выяснили, что пр​имерно 24 тыс. голосов было бездарно вброшено. Будем отдельно разбираться, по чьей вине это произошло. ТИК захватывали фактически совершенно случайные люди, и с ними [с протоколами] могла произойти любая трансформация, поскольку была очень маленькая разница между результатами кандидатов», — заявила 19 сентября председатель ЦИК. Кроме того, комиссия Центризбиркома установила, что данные об итогах голосования на 19 избирательных участках в Уссурийске и Артеме после ввода в ГАС «Выборы» были изменены и введены в систему повторно, что «повлекло существенное изменение итогов голосования по соответствующим ТИК», сказала Элла Памфилова. Она пообещала передать материалы о нарушениях в правоохранительные органы. ЦИК рекомендовала крайизбиркому отменить результаты выборов, свое решение региональная комиссия объявит 20 сентября. Во время выборов жалобы поступали на обоих кандидатов, подчеркнула глава ЦИК, по итогам голосования обнаружились участки с 100% голосов как за кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, так и за врио губернатора Андрея Тарасенко. «Так что это не игра в одни ворота», — заявила Памфилова.

Кто пойдет на выборы в декабре?

Самым вероятным сценарием будет смена Тарасенко на посту врио губернатора — чтобы его преемник победил через три месяца.

Тарасенко не сохранит пост врио губернатора Приморья до новых выборов, участия в них он принимать не будет, рассказали РБК два федеральных чиновника. «Если он не смог победить в первом туре и произошло такое во втором, зачем заставлять людей вновь голосовать за такого кандидата», — прокомментировал РБК возможность отстранения Тарасенко от дальнейшей борьбы за пост главы ​Приморья еще один федеральный чиновник, имеющий отношение к выборам в этом регионе.

Для власти было бы «контрпродуктивно назначать врио Тарасенко и слишком изящно и красиво — Ищенко», добавляет политолог Михаил Виноградов.

Власти потребуется «политтехнологическая эквилибристика высшего уровня», чтобы победить на новых выборах в Приморье, тем более когда люди поняли, что могут поставить ЦИК и самого президента в неудобное положение, полагает Николай Миронов. По его мнению, Кремль может заключить с КПРФ пакетное соглашение, например отдать коммунистам кресла в правительстве региона и посты мэров городов. В любом случае, уверен Миронов, новый врио должен быть либо местным, либо известной на федеральном уровне фигурой, пользующейся доверием избирателей региона.

Политолог Глеб Кузнецов, напротив, уверен, что следующему кандидату может быть избираться даже проще, потому что «протест уже слит в урну». По его мнению, в первом туре Тарасенко немного недобрал из-за негатива от пенсионной реформы, а во втором сказались просчеты авторов кампании, которые назначили второй тур через неделю после первого. При этом Тарасенко и краевая администрация вместо работы с избирателями занимались проведением экономического форума. Новый кандидат от власти пойдет на выборы в условиях спада недовольства от пенсионной реформы, скорее всего, учтет ошибки Тарасенко и построит свою стратегию на прямой коммуникации с избирателями, уверен Кузнецов.

Андрей Тарасенко (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Соперник Тарасенко коммунист Ищенко отметил, что решение об его участии в выборах будет принимать Центральный комитет компартии.

Кандидатам в главы Приморья теперь придется заново проходить муниципальный фильтр, пояснил РБК сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. Ищенко власти помогли со сбором необходимого количества подписей муниципальных депутатов, напоминает он.

Кто ответит за провал За кампанию Тарасенко отвечали вице-губернатор Дмитрий Братыненко и замполпреда в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. Очень активно в кампанию вмешивалась супруга Тарасенко, давала указания, советы, что делать, отметил еще один близкий к Кремлю собеседник РБК.

Ситуация с выборами в Приморье — прецедент?

В России отмена результатов на выборах губернаторов — редкость. Несколько раз отменялись выборы в 1990-х годах (Калмыкия, Чувашия, Челябинская область, Амурская область, Кубань, Бурятия, Эвенкия). Последний раз выборы отменялись в 2002 году: избирком Красноярского края дважды объявлял выборы, на которых победу одержал Александр Хлопонин, недействительными из-за нарушений. В первый раз решение о недействительности выборов было отменено судом, во второй раз его аннулировала ЦИК.

По закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» выборы признаются недействительными в трех случаях: если нарушения при голосовании и подсчете не позволяют точно установить результаты волеизъявления избирателей; если выборы признаны недействительными не менее чем на четверти избирательных участков; по решению суда.

Как случившееся повлияет на вторые туры в других регионах?

В воскресенье, 23 сентября, вторые туры губернаторских выборов пройдут в Хабаровском крае, Хакасии и Владимирской области. «Мне бы очень не хотелось, чтобы что-то подобное проявилось на выборах в этих регионах», — заявила Памфилова.

Опрошенные РБК политологи говорят, что отмена выборов в Приморье сыграет против кандидатов от власти в это воскресенье — для избирателей и региональных элит приморский инцидент стал четким сигналом, что через выборы можно сместить непопулярных глав. Это приведет к росту явки протестного электората, заключает Фетисов.

Некоторые кандидаты уже начали проявлять нехарактерную для себя активность в преддверии второго тура. Например, глава Владимирской области Светлана Орлова выступила с открытым обращением к жителям региона. Она заявила, что не ожидала, что первый тур пройдет так, как он прошел. «И, конечно же, переживаю», — призналась губернатор.

Кампанию Тарасенко завалил его собственный штаб, но приморский прецедент может использоваться протестными, оппозиционными региональными элитами в других субъектах, уверен политолог Виталий Иванов. «Появилась новая технология избавления от непопулярных губернаторов — когда элиты могут саботировать выборы, не агитировать за главу региона, не давать денег. И в итоге перед губернатором будет стоять выбор — или проиграть кампанию, или «рисовать» результаты», — говорит Иванов. «Логика такая — портим губернатору выборы, а потом их отменяет федеральный центр. Такие ситуации можно создавать искусственно, и противники глав регионов среди элит наверняка будут пытаться делать это», — допускает Иванов.

Приморский казус не способствовал укреплению позиций тех губернаторов, которым в ближайшее воскресенье предстоят вторые туры, считает Иванов. Отмена выборов в Приморье усилила риск поражения глав регионов и стимулировала рост протестных настроений, резюмировал он.