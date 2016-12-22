Андрей Ищенко — РБК: «ЦИК и власть проиграли»

— Что думаете о рекомендации ЦИК отменить результаты выборов в Приморье?
— Я считаю, что ЦИК и власть в этом случае проиграли. Если у нас отменяются выборы, нужно отменять все выборы, которые проходили в стране за последние 26 лет. Это крах демократической системы. Люди пришли, сделали волеизьявление в единый день голосования, избрали человека, делегировали ему свои демократические права представлять их в высшем органе власти. А эти выборы потом отменяются, потому что, видите ли, избрали не того человека.
— Что будете делать дальше?
— Пока я только получил информацию. У меня есть оперативный штаб, Геннадий Андреевич Зюганов (лидер партии КПРФ. — РБК) принимает решение, есть юридическая служба КПРФ. ЦИК не имеет права принимать такие решения, они могут только рекомендовать. Принимать решение будет краевая комиссия.
— Но складывается впечатление, что таково решение федерального центра.
— На самом деле федеральный центр должен был сделать правильный шаг и отменить результаты выборов на тех участках, которые были сфальсифицированы, а не отменять выборы в целом.
— Вы пока не решили, что делать дальше?
— У нас митинг идет, я отошел от людей с вами поговорить.
— Вы продолжите протесты?
— Будем принимать решение завтра утром.