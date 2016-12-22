Андрей Ищенко — РБК: «ЦИК и власть проиграли»

Результаты выборов в Приморье, где победу одержал кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, могут быть отменены. Его соперник коммунист Андрей Ищенко рассказал РБК, почему не считает это победой и что намерен делать дальше

Андрей Ищенко (Фото: Антон Балашов / ТАСС)

— Что думаете о рекомендации ЦИК отменить результаты выборов в Приморье?

— Я считаю, что ЦИК и власть в этом случае проиграли. Если у нас отменяются выборы, нужно отменять все выборы, которые проходили в стране за последние 26 лет. Это крах демократической системы. Люди пришли, сделали волеизьявление в единый день голосования, избрали человека, делегировали ему свои демократические права представлять их в высшем органе власти. А эти выборы потом отменяются, потому что, видите ли, избрали не того человека.

— Что будете делать дальше?

— Пока я только получил информацию. У меня есть оперативный штаб, Геннадий Андреевич Зюганов (лидер партии КПРФ. — РБК) принимает решение, есть юридическая служба КПРФ. ЦИК не имеет права принимать такие решения, они могут только рекомендовать. Принимать решение будет краевая комиссия.

— Но складывается впечатление, что таково решение федерального центра.

— На самом деле федеральный центр должен был сделать правильный шаг и отменить результаты выборов на тех участках, которые были сфальсифицированы, а не отменять выборы в целом.

— Вы пока не решили, что делать дальше?

— У нас митинг идет, я отошел от людей с вами поговорить.



— Вы продолжите протесты?

— Будем принимать решение завтра утром.