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Коммунист Ищенко оспорит в суде отмену результатов выборов в Приморье
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Коммунист Ищенко оспорит в суде отмену результатов выборов в Приморье
Политика, 09:16
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Коммунист Ищенко оспорит в суде отмену результатов выборов в Приморье

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко планирует обжаловать в суде решение краевого избиркома аннулировать результаты выборов главы региона. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Мы уже подали исковые заявления в суд. Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску», — заявил он, добавив, что также готовит иски в суды Артема и Владивостока.

Решению отменить результаты выборов, которое, по его мнению, находится за рамками закона, будет посвящено отдельное исковое заявление.

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Кандидат от КПРФ уточнил, что юридическая служба партии на заседании оперативного штаба проанализирует это решение. Он также добавил, что помимо обращения в суд партия проведет народные сходы на площади во Владивостоке.

В том случае если суд отклонит иск, Ищенко не исключает, что примет участие в новых выборах.

​«Если мне партия доверит, то я буду участвовать во всех выборах, даже в выборах президента», — сказал Ищенко журналистам после заседания избиркома, передает «РИА Новости».

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Ранее стало известно, что избирком Приморья после призыва ЦИК признал недействительными и отменил результаты второго тура выборов.

Во втором туре выборов в Приморском крае участвовали представитель КПРФ Андрей Ищенко и кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, который в настоящий момент исполняет обязанности главы региона. В ходе голосования вначале со значительным отрывом лидировал Ищенко. Однако после подсчета 99% бюллетеней на первое место внезапно вырвался действующий глава региона, что привлекло широкое общественное внимание.

Памфилова также отмечала, что как у Тарасенко, так и у Ищенко были участки со 100-процентной поддержкой, что является довольно странным для выборов.

Теги: Приморье , Выборы , отмена , результаты выборов
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