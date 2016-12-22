Коммунист Ищенко оспорит в суде отмену результатов выборов в Приморье

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко планирует обжаловать в суде решение краевого избиркома аннулировать результаты выборов главы региона. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Мы уже подали исковые заявления в суд. Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску», — заявил он, добавив, что также готовит иски в суды Артема и Владивостока.

Решению отменить результаты выборов, которое, по его мнению, находится за рамками закона, будет посвящено отдельное исковое заявление.

Кандидат от КПРФ уточнил, что юридическая служба партии на заседании оперативного штаба проанализирует это решение. Он также добавил, что помимо обращения в суд партия проведет народные сходы на площади во Владивостоке.

В том случае если суд отклонит иск, Ищенко не исключает, что примет участие в новых выборах.

​«Если мне партия доверит, то я буду участвовать во всех выборах, даже в выборах президента», — сказал Ищенко журналистам после заседания избиркома, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что избирком Приморья после призыва ЦИК признал недействительными и отменил результаты второго тура выборов.

Во втором туре выборов в Приморском крае участвовали представитель КПРФ Андрей Ищенко и кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, который в настоящий момент исполняет обязанности главы региона. В ходе голосования вначале со значительным отрывом лидировал Ищенко. Однако после подсчета 99% бюллетеней на первое место внезапно вырвался действующий глава региона, что привлекло широкое общественное внимание.

Памфилова также отмечала, что как у Тарасенко, так и у Ищенко были участки со 100-процентной поддержкой, что является довольно странным для выборов.