New Yorker рассказал о «замечательном разговоре» Маска с Путиным

Илон Маск осенью 2022-го заявил представителям Пентагона, что у него был «замечательный разговор» с Путиным, пишет New Yorker. Сообщения об этом появлялись в октябре прошлого года, Маск тогда их опровергал

Илон Маск (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Американский бизнесмен, владелец Tesla, SpaceX и соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск осенью прошлого года сообщил представителям Пентагона, что общался с российским президентом Владимиром Путиным, обсудив с ним ситуацию на Украине, передает The New Yorker со ссылкой на чиновников из Минобороны США.

Один из источников издания рассказал, что при обсуждении с американскими чиновниками использования терминалов Starlink на Украине в октябре прошлого года Маск упомянул о разговоре с Путиным. «Он сказал: »Что ж, у меня был замечательный разговор с Путиным». И мы подумали: «О боже, это нехорошо», — отметил высокопоставленный чиновник из Пентагона.

По словам другого собеседника газеты, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал в Twitter свой вариант мирного плана, и добавил, что его консультации с Кремлем были регулярными.

О том, что перед публикацией своего мирного плана Маск общался с Путиным, в октябре прошлого года писал Vice со ссылкой на экономиста Яна Бреммера. Сам бизнесмен опроверг эту информацию. «Это неправда. Я общался с Путиным лишь однажды, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос», — сообщил он в Twitter, комментируя публикацию Vice.

В начале октября прошлого года Маск опубликовал в Twitter опрос, где предложил проголосовать за или против своего видения мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он предположил, что конфликт закончится тем, что Крым останется частью России, а в занятых российскими войсками регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН. Кроме того, по его словам, мирное соглашение может предусматривать, что Украина останется нейтральной страной, а стороны договорятся о водоснабжении Крыма.

Маск также заявил, что в случае «тотальной войны» с Россией победа Украины будет маловероятной. По мнению Маска, итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях связаны с тем, что «в некоторых восточных регионах страны большинство населения составляют русские и они предпочитают Россию».

Киев негативно отреагировал на публикации бизнесмена. В частности, президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter создал опрос «какой Илон Маск вам нравится больше» с вариантами ответа: «тот, который поддерживает Украину» или «тот, который поддерживает Россию».

Украинская сторона использует сеть Starlink с начала боевых действий. В октябре прошлого года украинские военные пожаловались на отключение терминалов Starlink. Источники СNN сообщали, что причиной стали проблемы с финансированием. По данным телеканала, SpaceX попросила Пентагон взять финансирование Starlink на Украине на себя. Маск оценил расходы в $20 млн в месяц. Позднее глава SpaceX заявил, что Starlink продолжит бесплатно работать на Украине, «хотя все еще теряет деньги».

В феврале SpaceX ограничила возможность использовать сети Starlink для управления дронами. «Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. <...> Но в наши намерения никогда не входило, чтобы они использовали это в наступательных целях», — говорила президент компании Гвинн Шотвелл. Позже сам Маск объяснил, что не хочет допустить эскалации конфликта. По его словам, сеть Starlink используется на линии боестолкновения, где отсутствуют другие возможности подключения к интернету.

Российское Минобороны не раз отчитывалось об уничтожении станций Starlink на Украине.