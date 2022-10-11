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Маск опроверг переговоры с Путиным перед публикацией плана по Украине

Маск опроверг информацию Vice о переговорах с Путиным перед публикацией плана по Украине
Издание Vice ранее сообщило, что Маск говорил с Путиным перед публикацией плана по Украине, пункты которого совпадали с позицией президента России. Маск информацию опроверг и указал, что общался с Путиным 18 месяцев назад
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Mark Brake / Getty Images)

Американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг информацию о том, что перед публикацией своего плана по разрешению конфликта на Украине общался с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем «Твиттере».

Так, на просьбу подтвердить информацию издания Vice о том, что он общался с Путиным перед серией постов о конфликте на Украине, Маск написал: «Нет, это неправда. Я общался с Путиным лишь однажды, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос».

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Издание Vice со ссылкой на экономиста Яна Бреммера ранее сообщило, что Путин в разговоре с Маском рассказал о готовности к переговорам с Киевом, но только на условиях России. Среди них: признание российского суверенитета над Крымом, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, а также постоянный нейтральный статус для Украины. Также российский лидер якобы подчеркнул, что эти цели будут достигнуты «несмотря ни на что», включая возможность нанесения ядерного удара, если Украина вторгнется в Крым.

Уже после этого, утверждал Бреммер, Маск опубликовал в Twitter опрос, где предложил проголосовать за или против своего видения мирного урегулирования конфликта. В частности, он предположил, что конфликт на Украине закончится тем, что Крым останется частью России, а в занятых российскими войсками регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН. Кроме того, по его словам, мирное соглашение может предусматривать, что Украина останется нейтральной страной, а стороны договорятся о водоснабжении Крыма. На 20:00 мск 11 октября с такой позицией согласились 41%, остальные 59% проголосовали против.

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Высказывания Маска подверглись критике на Украине. Президент Владимир Зеленский, в частности, закрепил у себя в «Твиттере» опрос «Какой Илон Маск вам нравится больше?» с вариантами ответа: «Тот, который поддерживает Украину» или «Тот, который поддерживает Россию». Аккаунт Верховной рады Украины ответил Маску: «Нет».

В Кремле назвали «позитивным» тот факт, что «такой человек, как Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации», а его слова о жителях востока Украины пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал «констатацией реальности».

В то же время координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби подчеркнул, что Маск не является представителем США в своих усилиях по урегулированию конфликта на Украине. «Очевидно, что в этих разговорах власти США он [Маск] не представляет», — сказал Кирби.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. В сентябре в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых, по данным местных властей, большинство избирателей проголосовали за вхождение в Россию. Территории были включены в состав России после ратификации соответствующих договоров и изменений в Конституции. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ подписал указ об отказе Киева вести переговоры с Москвой, а западные страны ввели против России новые санкции.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Илон Маск мирный план Военная операция на Украине Владимир Путин
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