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Маск назвал «наиболее вероятный» исход конфликта между Россией и Украиной

Илон Маск
Илон Маск (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Конфликт на Украине закончится тем, что Крым останется частью России, а в занятых российскими войсками регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН, написал в Twitter американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Мирное соглашение, по словам Маска, также может включать следующие условия:

  • Украина остается нейтральной страной.
  • Стороны договорятся о водоснабжении Крыма.

«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», — написал он.

Маск прикрепил к твиту опрос с двумя вариантами ответов: «Да» и «Нет». По состоянию на 20:15 мск 48,4% пользователей согласились с его доводами, а 51,6% не поддержали их.

Свой комментарий под постом предпринимателя оставил экс-посол Украины Андрей Мельник. Он отреагировал на заявление Маска словами «Fuck off».

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