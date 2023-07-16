Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра

Военные уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink ВСУ на правом берегу Днепра

Российские войска авиаударом уничтожили пункт управления беспилотниками и станцию связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В районе населенного пункта Никольское авиаударом Су-34 по КНП 222-го отдельного батальона ВСУ были уничтожены пункт управления БПЛА, станция Starlink и 25 военнослужащих ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Американская компания SpaceX начала поставлять Украине терминалы Starlink после начала военной операции России. Starlink использует сеть из почти 4 тыс. спутников, запущенных на околоземную орбиту. В частности, терминалами пользуются украинские военные для связи.

Село Никольское находится в Белозерском районе Херсонской области в примерно 2 км от правого берега Днепра.

Российские силы контролируют территорию на левом берегу Днепра. Украинские военные продолжают попытки высадиться на нее в районе Антоновского моста, но безрезультатно, сообщил 13 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, большая часть лодок уничтожаются артиллерией еще на воде.