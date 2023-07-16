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Военная операция на Украине ,  
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Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра

Военные уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink ВСУ на правом берегу Днепра

Российские войска авиаударом уничтожили пункт управления беспилотниками и станцию связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В районе населенного пункта Никольское авиаударом Су-34 по КНП 222-го отдельного батальона ВСУ были уничтожены пункт управления БПЛА, станция Starlink и 25 военнослужащих ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Американская компания SpaceX начала поставлять Украине терминалы Starlink после начала военной операции России. Starlink использует сеть из почти 4 тыс. спутников, запущенных на околоземную орбиту. В частности, терминалами пользуются украинские военные для связи.

Село Никольское находится в Белозерском районе Херсонской области в примерно 2 км от правого берега Днепра.

Российские силы контролируют территорию на левом берегу Днепра. Украинские военные продолжают попытки высадиться на нее в районе Антоновского моста, но безрезультатно, сообщил 13 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, большая часть лодок уничтожаются артиллерией еще на воде.

Теги
Херсонская область Днепр ВСУ Starlink
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