Журнал Vice узнал, что Маск мог поговорить с Путиным перед публикацией плана по Украине

Vice узнал, что Маск говорил с Путиным перед публикацией плана по Украине

По словам экономиста Бреммера, Путин заявил Маску, что эти цели будут достигнуты, «несмотря ни на что», включая возможность нанесения ядерного удара, если Украина вторгнется в Крым

Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press)

Американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск перед публикацией своего плана по разрешению конфликта на Украине общался с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Vice со ссылкой на экономиста Яна Бреммера.

В частности, в последней рассылке подписчикам Eurasia Group Бреммер написал, что Маск сообщил ему о личном разговоре с Путиным, где последний рассказал о готовности к переговорам с Киевом, но только на условиях России. Среди них: признание российского суверенитета над Крымом, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, а также постоянный нейтральный статус для Украины.

По словам Бреммера, Путин заявил Маску, что эти цели будут достигнуты, «несмотря ни на что», включая возможность нанесения ядерного удара, если Украина вторгнется в Крым.

РБК обратился за комментарием к представителю Кремля Дмитрию Пескову.

Уже после этого, утверждает Бреммер, Маск опубликовал в Twitter опрос, где предложил проголосовать за или против своего видения мирного урегулирования конфликта. В частности, он предположил, что конфликт на Украине закончится тем, что Крым останется частью России, а в занятых российскими войсками регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН. Кроме того, по его словам, мирное соглашение может предусматривать, что Украина останется нейтральной страной, а стороны договорятся о водоснабжении Крыма. На 20:00 мск 11 октября с такой позицией согласился 41%, остальные 59% проголосовали против.

Он также заявил, что в случае «тотальной войны» с Россией победа Украины будет маловероятной. По мнению Маска, итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях связаны с тем, что «в некоторых восточных регионах страны большинство населения составляют русские и они предпочитают Россию».

Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, закрепил у себя в «Твиттере» опрос «какой Илон Маск вам нравится больше» с вариантами ответа: «тот, который поддерживает Украину» или «тот, который поддерживает Россию». Аккаунт Верховной рады Украины ответил Маску: «Нет».



