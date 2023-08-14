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Военная операция на Украине ,  
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Маск согласился с мнением аналитика Меркуриса о провале наступления ВСУ

Илон Маск согласился с аналитиком Александром Меркурисом о провале наступления ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Предприниматель Илон Маск согласился с мнением аналитика Александра Меркуриса о провале украинского наступления. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

По словам Меркуриса, у США было много возможностей «не вмешиваться в украинские дела, но вместо этого [американские власти] предпочли поддержать «цветную революцию». Так, в 2014 году Вашингтон мог поддержать «мирный переход власти» на Украине, но вместо этого поддержал «переворот на майдане против демократически избранного правительства».

В заключение Меркурис сказал, что после неудачного контрнаступления США могли бы «попытаться вступить в серьезные переговоры с русскими, но вместо этого требуют продолжения бойни». Аналитик заключил, что на всех перепутьях внешнеполитическая элита США выбирала «путь конфронтации и конфликта, а не компромисса и мира». Фрагмент его подкаста опубликовал инвестор Дэвид Сакс.

Под публикацией Меркуриса Маск написал: «Это точно».

Меркурис — британский аналитик, специалист в области международных отношений. С 2013 года публикуется на сайте российского новостного сайта «Спутник», также регулярно появляется в эфире федеральных российских телеканалов RT, «Первый канал» и «Россия 1».

В начале июня Украина перешла в контрнаступление. Президент страны Владимир Зеленский объяснил медленное продвижение сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также признавал, что украинское наступление «идет тяжело» и Киев несет большие потери, а координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что время «не на стороне» Украины. При этом власти США обещали поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

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Минобороны России регулярно отчитывается об отбитых атаках украинской армии. Президент Владимир Путин заявлял, что наступление Украины провалилось.

В июне Илон Маск критиковал передачу оружия Украине со стороны властей США. В соцсети X он спрашивал, чем это может кончиться, «если не выдавать желаемое за действительное».

В начале прошлого октября предприниматель утверждал, что если Крым будет находиться в реальной опасности, то Россия может объявить полную мобилизацию и тогда начнется «тотальная война», победа Украины в которой маловероятна.

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Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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