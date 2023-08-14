Маск согласился с мнением аналитика Меркуриса о провале наступления ВСУ

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Предприниматель Илон Маск согласился с мнением аналитика Александра Меркуриса о провале украинского наступления. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

По словам Меркуриса, у США было много возможностей «не вмешиваться в украинские дела, но вместо этого [американские власти] предпочли поддержать «цветную революцию». Так, в 2014 году Вашингтон мог поддержать «мирный переход власти» на Украине, но вместо этого поддержал «переворот на майдане против демократически избранного правительства».

В заключение Меркурис сказал, что после неудачного контрнаступления США могли бы «попытаться вступить в серьезные переговоры с русскими, но вместо этого требуют продолжения бойни». Аналитик заключил, что на всех перепутьях внешнеполитическая элита США выбирала «путь конфронтации и конфликта, а не компромисса и мира». Фрагмент его подкаста опубликовал инвестор Дэвид Сакс.

Под публикацией Меркуриса Маск написал: «Это точно».

Меркурис — британский аналитик, специалист в области международных отношений. С 2013 года публикуется на сайте российского новостного сайта «Спутник», также регулярно появляется в эфире федеральных российских телеканалов RT, «Первый канал» и «Россия 1».

В начале июня Украина перешла в контрнаступление. Президент страны Владимир Зеленский объяснил медленное продвижение сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также признавал, что украинское наступление «идет тяжело» и Киев несет большие потери, а координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что время «не на стороне» Украины. При этом власти США обещали поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Минобороны России регулярно отчитывается об отбитых атаках украинской армии. Президент Владимир Путин заявлял, что наступление Украины провалилось.

В июне Илон Маск критиковал передачу оружия Украине со стороны властей США. В соцсети X он спрашивал, чем это может кончиться, «если не выдавать желаемое за действительное».

В начале прошлого октября предприниматель утверждал, что если Крым будет находиться в реальной опасности, то Россия может объявить полную мобилизацию и тогда начнется «тотальная война», победа Украины в которой маловероятна.