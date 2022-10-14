CNN узнал о просьбе SpaceX к Пентагону оплатить Starlink на Украине

Компания SpaceX Илона Маска предупредила Пентагон, что не может больше финансировать работу терминалов Starlink, сообщает CNN со ссылкой на документы.

По данным телеканала, в прошлом месяце SpaceX отправила письмо в Пентагон, в котором говорилось, что она больше не может продолжать обслуживать Starlink самостоятельно, как раньше и попросила Минобороны взять на себя финансирование. По утверждению SpaceX, работа Starlink обойдется более чем в $120 млн до конца года и около $400 млн в течение следующих 12 месяцев. «Мы не в состоянии в дальнейшем поставлять терминалы на Украину или финансировать работу поставленных терминалов в течение неопределенного периода», — написал в письме в Пентагон директор по государственным закупкам SpaceX. Среди документов SpaceX, отправленных в Пентагон, есть запрос, сделанный Маску в июле главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным на еще почти 8 тыс. терминалов Starlink.

Согласно данным SpaceX, предоставленным Пентагону, около 85% из 20 тыс. полученных Киевом терминалов были оплачены такими странами, как США и Польша.

9 октября Маск сообщил в Twitter, что на Украине сейчас около 25 тыс. терминалов Starlink.

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