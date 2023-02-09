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Военная операция на Украине ,  
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SpaceX ограничила использование ВСУ интернета Starlink

Президент SpaceX Шотвелл: использование ВСУ интернета Starlink для дронов ограничено
Starlink не должен быть оружием, военные могут его использовать для связи, но не для запуска беспилотников, это нарушение соглашение, заявили в SpaceX. В январе на Украине решили создать ударные роты с дронами и Starlink
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Американская компания SpaceX предприняла меры, чтобы помешать украинским военным использовать спутниковый интернет от Starlink для управления беспилотниками, поскольку сервис «никогда не предназначался для использования в качестве оружия». Об этом заявила президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл во время пресс-конференции, передает Reuters.

Использование интернета для управлениями дронов выходит за рамки соглашения SpaceX с правительством Украины, пояснила она, контракт предназначался для выполнения гуманитарных целей — представления широкополосного интернета больницам, банкам и пострадавшим от боевых действий украинцам.

«Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. <...> Но в наши намерения никогда не входило, чтобы они использовали это в наступательных целях», — подчеркнула Шотвелл.

В ответ на вопрос, связаны ли недавние перебои с интернетом Starlink на Украине с усилиями компании по недопущению использования сервиса для беспилотников, она заверила, что «не уверена, что знает ответ», а потому не хочет отвечать. Отправляя оборудование в зону боевых действий, компания не предполагала, что его будут использовать для дронов, рассказала она в ответ на другой вопрос.

SpaceX поставила Украине терминалы Starlink после начала военной операции России, они используют сеть из почти 4 тыс. спутников, запущенных компанией на низкую околоземную орбиту.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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