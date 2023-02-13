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Маск пообещал не допустить третьей мировой войны из-за Starlink

Маск пообещал не допустить перерастание конфликта в третью мировую войну из-за Starlink
Так глава SpaceX ответил на призыв в Twitter восстановить полную работу терминалов Starlink на Украине. В начале февраля SpaceX ограничила возможность использовать свою сеть украинскими военными для управления дронами
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Глава SpaceX (ей принадлежит сеть спутникового интернета Starlink) Илон Маск заявил, что не допустит эскалации конфликта на Украине из-за использования терминалов Starlink.

По его словам, сеть Starlink используется на линии фронта, где отсутствуют другие возможности подключения к интернету.

«Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне», — написал Маск в Twitter.

Так он ответил на пост одного из пользователей, который призвал главу SpaceX восстановить полную работу Starlink на Украине. Он отметил, что терминалы Starlink не должны использоваться в военных целях.

В начале февраля SpaceX ограничила возможность использовать свою сеть Starlink для управления дронами. «Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. <...> Но в наши намерения никогда не входило, чтобы они использовали это в наступательных целях», — говорила президент компании Гвинн Шотвелл.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк после этого попросил SpaceX определиться, «или они на стороне Украины и права на свободу», или они на стороне России.

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В середине января вице-премьер — министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров сообщил, что Украина располагает 30 тыс. терминалов Starlink.

В декабре прошлого года министр рассказывал, что Starlink позволяет украинским войскам управлять беспилотниками, получать разведывательные данные и общаться друг с другом в районах, где нет безопасных сетей. Также их используют для энергетического сектора, медицины, работы госорганов, пожарных частей и спасателей.

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Теги
Елена Чернышова
Илон Маск Starlink Военная операция на Украине Третья мировая война
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