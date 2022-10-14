Илон Маск отказался бесконечно оплачивать работу Starlink на Украине

Маск указал на рост трафика в 7 тыс. раз с марта и оценил расходы в $20 млн в месяц. Ранее CNN писал о просьбе SpaceX к Пентагону взять траты на себя. Их оценили в $120 млн до конца этого года и $400 млн в течение следующего

SpaceX Starlink (Фото: Нина Ляшонок / Global Look Press)

Американская компания SpaceX не может бесконечно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, заявил в Twitter ее основатель Илон Маск.

«SpaceX не требует возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему и, кроме того, направить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных по сравнению с обычными домохозяйствами. Это неразумно», — написал он.

Предприниматель опубликовал график с данными о трафике, проходящем через систему Starlink по нисходящей и восходящей линиям спутниковой связи (от спутника и к нему соответственно). На нем видно, что с 6 марта по 22 мая объем данных, передаваемых по нисходящей линии, возрос с 0 до 7 тыс. гигабайт в неделю.

«Помимо терминалов нам предстоит создавать, запускать, обслуживать и заряжать спутники и наземные станции, а также платить операторам за доступ в интернет через шлюзы. Кроме того, нам приходилось защищаться от кибератак и глушения, что становится все тяжелее. Расходы приближаются [примерно] к $20 млн в месяц», — пояснил свою позицию Маск. До этого он оценивал траты SpaceX на запуск и работу Starlink на Украине в $80 млн.

В другом ответе на пост Маск пояснил, что для подключения к Starlink в городской квартире необходима солнечная батарея или генератор мощностью примерно в 50 Вт. При соблюдении этих условий пользователь получает возможность подключиться к системе «в любом месте».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на письмо SpaceX в Пентагон сообщил, что компания больше не может финансировать работу терминалов Starlink на Украине «в течение неопределенного периода [времени]». Компания попросила Минобороны США взять финансирование на себя. В SpaceX подсчитали, что работа Starlink обойдется в более чем $120 млн до конца этого года и около $400 млн в течение следующего.

9 октября Маск сообщил в «Твиттере», что на Украине сейчас около 25 тыс. терминалов Starlink. При этом SpaceX сообщила Пентагону, что около 85% из 20 тыс. полученных Киевом терминалов были оплачены США и Польшей. Компания направила в ведомство данные о запросе, составленном от имени главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного на еще почти 8 тыс. терминалов Starlink.

В начале октября газета Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц и военнослужащих писала о жалобах на перебои в работе терминалов Starlink. Военные утверждали, что те отключались во время попыток прорыва через линию фронта на юге, вокруг Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта у Харькова, Донецка и Луганска.