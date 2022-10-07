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Украинские военные пожаловались на отключение терминалов Starlink

Financial Times: украинские военные пожаловались на отключение терминалов Starlink
Фото: Aziz Karimov / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Aziz Karimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинские военные пожаловались на сбои в работе терминалов спутниковой системы Starlink компании SpaceX Илона Маска на линии фронта, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц и военнослужащих.

Терминалы Starlink позволяют украинским войскам управлять беспилотниками, получать разведывательные данные и общаться друг с другом в районах, где нет безопасных сетей. Они также обеспечивают доступ в интернет для украинских граждан.

Однако случаи отключения некоторых терминалов привели к «катастрофическим» потерям связи в последние недели, сообщил высокопоставленный украинский чиновник в правительстве. Сбои возникали во время попыток прорыва через линию фронта и «генеральных сражений», рассказал собеседник издания. Речь идет о перебоях на юге вокруг Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта у Харькова, Донецка и Луганска, уточнил он. Трое военнослужащих с передовой подтвердили, что сталкивались с проблемой со Starlink во время боев. 

Материал дополняется. 
 

Авторы
Елена Чернышова
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