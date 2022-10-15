Маск пообещал бесплатно предоставлять услуги Starlink Украине

Илон Маск и компания SpaceX ранее заявляли, что больше не могут оплачивать услуги Starlink на Украине. Вашингтон и Киев заявляли о поиске решения для обеспечения украинской стороны спутниковой связью

Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press)

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал продолжить бесплатно предоставлять Украине услуги спутниковой связи Starlink. Об этом он написал в своем Twitter.

«Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим безвозмездно финансировать правительство Украины», — написал он.

В сентябре компания SpaceX направила в Пентагон письмо, в котором заявила, что больше не может оплачивать обслуживание спутниковой сети Starlink на Украине и попросило американское ведомство взять финансирование на себя, писал телеканал СNN.

В начале октябре украинские военные пожаловались на сбои в работе Starlink, которая используется ими для коммуникации друг с другом, получения разведданных и управления беспилотниками, сообщала FT. Высокопоставленный украинский чиновник сообщил газете, что отключения терминалов спутниковой системы привели к «катастрофическим» последствия в последние недели.

В середине октября Маск заявил, что SpaceX не может бесконечно оплачивать услуги Starlink на Украине. Компания не требует возмещения прошлых расходов, но не может продолжить финансирование и предоставить несколько тысяч дополнительных терминалов, указал бизнесмен.

Администрация президента США после слов Маска и обращения SpaceX в Пентагон заявляла, что вместе с союзниками изучает возможности для обеспечения Украины спутниковой связью. Советник главы офиса украинского президента выражал надежду, что решение для продолжения работы Starlink будет найдено.

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Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис призывал найти способ оказать помощь Киеву. «Давайте найдем способ сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink или найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад», – написал он в своем Twitter.

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