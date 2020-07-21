Сенатор США подготовил резолюцию против участия России в G7

В документе говорится, что сенат будет выступать против восстановления G8 с участием России до тех пор, пока Москва не прекратит «злонамеренные действия» против Украины, США и их союзников

Дик Дурбин (Фото: Erin Scott / Reuters)

Американские сенаторы внесли на рассмотрение резолюцию против включения России в состав G7. Автор инициативы — сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин, сообщает его пресс-служба.

По словам Дурбина, документ дает понять, что сенат будет против восстановления Группы восьми (G8) с участием России до тех пор, пока Москва не прекратит «свои злонамеренные действия против Украины, США и союзников».

В документе (pdf.), в частности, говорится, что Россия «незаконно оккупировала Крым и Донбасс», осуществила «атаки на западные демократии», а также якобы предложила боевикам награды за убийство американских военнослужащих в Афганистане (об этом в конце июня сообщила New York Times; в Пентагоне не нашли подтверждения этой информации, а в Кремле публикацию назвали уткой).

Дурбин заявил, что президент США Дональд Трамп, вместо того чтобы использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для борьбы с «угрозами со стороны России» в отношении американских военных, выборов в Соединенных Штатах и «суверенитета демократических стран по всему миру», стремится нормализовать отношения с Россией и «вознаградить Кремль».