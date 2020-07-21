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Сенатор США подготовил резолюцию против участия России в G7

В документе говорится, что сенат будет выступать против восстановления G8 с участием России до тех пор, пока Москва не прекратит «злонамеренные действия» против Украины, США и их союзников
Дик Дурбин
Дик Дурбин (Фото: Erin Scott / Reuters)

Американские сенаторы внесли на рассмотрение резолюцию против включения России в состав G7. Автор инициативы — сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин, сообщает его пресс-служба.

По словам Дурбина, документ дает понять, что сенат будет против восстановления Группы восьми (G8) с участием России до тех пор, пока Москва не прекратит «свои злонамеренные действия против Украины, США и союзников».

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В документе (pdf.), в частности, говорится, что Россия «незаконно оккупировала Крым и Донбасс», осуществила «атаки на западные демократии», а также якобы предложила боевикам награды за убийство американских военнослужащих в Афганистане (об этом в конце июня сообщила New York Times; в Пентагоне не нашли подтверждения этой информации, а в Кремле публикацию назвали уткой).

Дурбин заявил, что президент США Дональд Трамп, вместо того чтобы использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для борьбы с «угрозами со стороны России» в отношении американских военных, выборов в Соединенных Штатах и «суверенитета демократических стран по всему миру», стремится нормализовать отношения с Россией и «вознаградить Кремль».

Резолюцию поддержали 12 коллег Дурбина, отмечает пресс-служба сенатора.

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В августе прошлого года в конгрессе США представили резолюцию с призывом к членам G7 не принимать Россию в состав объединения до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей, соответствовать нормам международного права и придерживаться стандартов демократических обществ. В декабре палата представителей приняла документ.  Поводом для этого стали заявления Трампа о его желании пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году.

Россию исключили из числа участников саммита в 2014 году, после присоединения Крыма. Тогда лидеры клуба отказались приехать на мероприятие в Сочи и собрались без Путина в Брюсселе. С тех пор саммит проходит в формате G7.

Саммит «Группы семи» в этом году был запланирован на июнь, однако позднее американский президент перенес его по меньшей мере до сентября и заявил, что хотел бы провести его в расширенном формате: при участии не только России, но и Южной Кореи, Австралии и Индии. В российском МИДе в ответ на это заявили, что к встрече G7 в расширенном формате должен присоединиться Китай, иначе она не будет иметь смысла. В Кремле ранее говорили, что Москва не отказывается от общения в любых форматах, но ее возвращение в группу не является самоцелью.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сенат США, G7, G8
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